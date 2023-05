‘Quemar después de leer’: la misteriosa carta que realizó la madre de Brian Laundrie, asesino de Gabby Petito

Una carta incluida en un sobre dirigido a “Brian Christopher Laundrie” con la clara instrucción de “(quemar después de leer)” fue la que escribió la madre del asesino de la influencer Gabby Petito con un ‘misterioso’ ofrecimiento a su hijo.

De acuerdo con documentos judiciales, el escrito fue entregado a los padres de Petito el día miércoles, después de que un juez de Florida rechazara la solicitud de los padres de Brian Laundrie para retenerla, ya que, ambas familias se encaminan a un juicio civil que se llevará a cabo el próximo año por el asesinato de la joven.

Sin embargo, el contenido de la misteriosa carta llama mucho la atención, ya que, realiza una clase de ofrecimientos a su hijo, en un claro acto de amor y complicidad. “Si necesitas deshacerte de un cuerpo. Me presentaré con una pala y bolsas de basura”, escribió Roberta Laundrie a Brian.

Cabe recordar que Brian Laundrie confesó haber asesinado a su novia y prometida Gabby Petito en 2021 cuando realizaban “Van Life” por distintas entidades de Estados Unidos.

“Sólo quiero que recuerdes que siempre te amaré y sé que siempre me amarás. Tu eres mi chico. Nada puede hacer que deje de amarte, nada puede ni nos dividirá sin importar lo que hagamos, a dónde vayamos o lo que digamos, siempre nos amaremos;

“Si vuelas a la luna, estaré observando los cielos para tu regreso. Si dices que odias mis agallas, conseguiré nuevas. Recuerda que el amor es un verbo, no un sustantivo. No es una cosa, no son palabras. son acciones. Observa las acciones de las personas para saber si te aman, no sus palabras”, escribió Roberta en la nota.