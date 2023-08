¡Rápido y ‘pulgoso’!... Perrito se sube a camioneta, arranca y la choca ‘¿Cómo le explicas eso al seguro?’ (video)

Aunque pareciera sacado de una película, las imágenes de una cámara de seguridad de la zona documentaron esta insólita travesura.

El propietario de la casa que se observa en la grabación, como parte de su rutina diaria, sacó su camioneta de su casa con la intención de partir.

Sus fieles compañeros caninos lo acompañaban, pero al momento de ingresar a los canes nuevamente a la casa, Apolo tuvo otra idea y la llevó a cabo. Se subió a la camioneta, que tenía el motor en marcha, quizás pensando en un inminente paseo.

La situación tomó un giro inesperado cuando el dueño, intentando bajar a Apolo desde la puerta del acompañante, desencadenó una secuencia de eventos sorprendentes. La camioneta, cuyo motor seguía funcionando, comenzó a moverse, llevando a Apolo consigo. El dueño, en un intento frenético por detener el vehículo, se apresuró hacia el otro lado de la camioneta, pero sus esfuerzos resultaron en vano.

“La camioneta es automática. Estaba en neutral con el freno de mano y él hizo que acelere. Salió la camioneta disparada y se choca contra la pared de la casa de una vecina”, contó Gustavo.

La camioneta finalmente se estrelló contra la pared de una casa vecina, en un incidente que podría haber tenido consecuencias más serias. Afortunadamente, nadie resultó herido en el proceso, y los daños sólo fueron materiales.

Con un tomo de humor, dijo: “Me voy a tener que hacer cargo de los daños, qué va a ser”. Por su parte, el hijo del hombre también ofreció declaraciones y dio su versión: “Me dijo ‘tu perro te chocó el auto’. Yo le pregunté si estaban los videos, y cuando los vi pensé: ‘¡Qué perro!’. Va y viene, la tiene clara, apenas la vio pensó que era su camioneta, se trepó y salió sola”.

De esta manera, y a través de las imágenes que capturaron los registros de la cámara, Gustavo se excusó al respecto y se tomaron todo con humor. Tras aportar detalles, y alejados del tono divertido, agradecieron que solo hubo daños materiales y no sucedió algo más grave.

“Vecino, se lo juro, me bajé del auto, aparecieron 5 perros a distraerme, uno se subió a la camioneta, metió 1° y se bajó del vehículo en movimiento”, sostuvo otro con humor. “Cómo le explicas eso al seguro. Me dio muchísima risa, si no hay video, no le cree nadie”, dijo Gustavo.

El hombre y su esposa, una vez pasado el susto inicial, tomaron la situación con humor: “No hay forma de explicarle esto al seguro”.