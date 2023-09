Reacciona AMLO a impugnación de Ebrard: ‘hay libertades’

El excanciller reclamó que la Comisión de Honor y Justicia del Movimiento Regeneración Nacional no haya respondido en el plazo de cinco días su queja contra el proceso interno para elegir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué como es de dominio público el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota como dicen ustedes”, mencionó.

El extitular al no ver respuesta de la Comisión de Honor y Justicia acudió ante el TEPJF para presentar el caso ante la Sala Superior.

El excanciller argumentó que el partido guinda violó sus derechos político-electorales al no contestar en el plazo de cinco días las quejas presentadas por militantes que denunciaron diversas anomalías.