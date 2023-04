Reaparece AMLO; ‘estoy bien, tengo COVID-19 y se me complicó’, responde el Presidente

“Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud, ya lo hice, pero de todas maneras como han habido especulaciones es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz”, explicó.

Además, por medio de su cuenta de Youtube, el mandatario federal confirmó que dio positivo a SARS-CoV, padecimiento que se le complicó tras una intensa gira de trabajo; aunque afortunadamente se va recuperando.

“Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, como que me quedé dormido, fue una especie de vagido y llegaron de inmediato los médicos, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio por la baja de presión”, detalló en el vídeo.

CONTINÚA TRABAJANDO, PESE A CONTAGIO

En su video, AMLO detalló que desde que permanece aislado por el contagio de COVID-19, ha estado trabajando en los discursos que dará en su regreso a las actividades en el próximo mayo.

“Estoy trabajando, ya escribí dos borradores en estos días de dos discursos, el del día primero, Día del Trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla, con motivo de la Batalla de Puebla”, contó AMLO.

Por lo que ya tenemos una fecha de regreso del presidente López Obrador, el próximo lunes 1 de mayo, o mucho antes que concluya abril.

