Se reúne el papa con colaborador en el hospital. Médicos dicen se recupera bien de la cirugía

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    Se reúne el papa con colaborador en el hospital. Médicos dicen se recupera bien de la cirugía
    Una mujer sostiene fotografías del papa León XIV mientras reza en el Policlínico Agostino Gemelli, donde el pontífice se encuentra hospitalizado, en Roma, el jueves 15 de octubre de 2026. AP/Alessandra Tarantino
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Se espera que León XIV permanezca hospitalizado hasta al menos el 20 de octubre

ROMA- El papa León XIV se reunió el jueves con un alto colaborador y reanudó el trabajo desde el hospital, mientras sus médicos informaron que su pulmón se había recuperado bien de la cirugía para extirpar un nódulo canceroso.

Las pruebas posoperatorias de León se mantuvieron dentro de niveles normales y su sesión de fisioterapia del jueves incluyó ejercicios de movilidad completa, y el pontífice realizó sus actividades diarias de manera independiente, según la actualización de su médico personal, el doctor Luigi Carbone, y del jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli, el doctor Stefano Margaritora.

“La radiografía de tórax reveló una buena recuperación del pulmón operado”, informaron. “En general, su recuperación posoperatoria avanza según lo previsto”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-nuevos-tratamientos-para-el-cancer-de-pulmon-que-podria-recibir-el-papa-leon-KC24159366

Por separado, el Vaticano indicó que León había recibido al jefe de gabinete del Vaticano, o “sustituto”, el arzobispo Paolo Rudelli, y que había reanudado el trabajo desde el hospital. Rudelli se encarga de gran parte del trabajo administrativo cotidiano de la Santa Sede.

Por segundo día el pontífice celebró misa con otros sacerdotes en una capilla especial instalada cerca de su habitación en el décimo piso del hospital, anunció el portavoz Matteo Bruni.

A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior derecho de su pulmón derecho el martes, después de que los médicos identificaran un nódulo sospechoso de ser canceroso. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

Los médicos aún esperan los resultados de las pruebas para comprender la composición molecular precisa del cáncer, si se ha extendido más allá del lóbulo y si es necesario algún tratamiento adicional.

$!Fieles rezan bajo la estatua del difunto Papa San Juan Pablo II en el Policlínico Agostino Gemelli, donde se encuentra hospitalizado el Papa León XIV, en Roma.
Fieles rezan bajo la estatua del difunto Papa San Juan Pablo II en el Policlínico Agostino Gemelli, donde se encuentra hospitalizado el Papa León XIV, en Roma. AP/Alessandra Tarantino

Consultado sobre si se esperaban cambios en el viaje previsto del pontífice a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, Bruni remitió a las palabras de León del domingo, cuando anunció el hallazgo del nódulo y la cirugía inminente.

En ese entonces el papa agradeció a todos por sus oraciones por la visita pastoral, en un saludo dirigido a un grupo peruano. El viaje también tiene programadas paradas en Uruguay y Argentina.

Se espera que León permanezca hospitalizado hasta al menos el 20 de octubre.

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