Los nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón que podría recibir el papa León

NUEVA YORK- Esta enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer, pero la cifra de mortalidad se ha reducido desde la década de 1990, en parte porque los tratamientos más recientes están funcionando. En cierto modo, el papa León XIV podría ser afortunado de tener cáncer de pulmón ahora y no, digamos, hace seis años. Los tratamientos han cambiado tanto, dicen los especialistas, que los viejos tiempos son casi irreconocibles. Para muchos pacientes, dijo Karen Knudsen, directora ejecutiva del Instituto Parker, el cáncer de pulmón ya no es el diagnóstico terrible que era en el pasado.

Lecia Sequist, una oncóloga torácica en el Mass General Brigham Cancer Institute, dijo: “Creo que muchas personas tienen esa reacción instintiva sobre el cáncer de pulmón, que puede ser rápidamente mortal, pero eso está un poco desactualizado, en especial si se detecta temprano”. Agregó: “En realidad se trata de un paradigma completamente nuevo en cuanto al cáncer de pulmón, y los pacientes viven mucho más tiempo y las tasas de curación son más altas de lo que eran hace 10 a 20 años”. El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muertes por cáncer tanto para hombres como para mujeres, y ocasiona el deceso de más de 124 mil estadounidenses cada año. Pero la tasa de mortalidad hoy en día es la mitad de lo que era en la década de 1990, en parte porque menos personas fuman, pero también porque los tratamientos recién desarrollados están funcionando. El cáncer de León, un adenocarcinoma, fue descubierto durante un examen médico de rutina. Los médicos del papa le extirparon un lóbulo del pulmón el martes y están haciendo pruebas adicionales para determinar qué tratamientos adicionales, si los hay, están justificados.

Sin embargo, dijo Robert Merritt, un cirujano torácico en el Wexner Medical Center de la Universidad Estatal de Ohio, “el hecho de que al papa se le haya ofrecido la cirugía como tratamiento principal es una indicación de que el tumor muy probablemente se encuentra en etapa temprana, se detectó a buen tiempo y podía extirparse por completo con cirugía”. Eso significa, agregó, que “en la mayoría de los casos hay una probabilidad razonable de curación completa”. Aun así, es casi seguro que los médicos del papa harán pruebas genéticas de su tumor y, en ese punto, dijeron los médicos, sus tratamientos y pronóstico pasarán a formar parte de la nueva era de las terapias para el cáncer de pulmón. Un primer paso es determinar qué mutaciones podrían estar impulsando el crecimiento del cáncer. Hay hasta 14 o 15 mutaciones genéticas que a menudo se encuentran en el cáncer de pulmón, dijo Roy Herbst, un especialista en cáncer de pulmón y jefe del instituto oncológico en Dartmouth. La más común es una mutación en un gen llamado EGFR. Hace seis años no existían medicamentos dirigidos para atacarla en la etapa temprana de la enfermedad, dijo Herbst. Los tumores con el tiempo se vuelven resistentes a los medicamentos, pero estos pueden ofrecer años de vida a los pacientes.

David Barbie, jefe de oncología torácica en el Dana-Farber Cancer Institute, dijo que si un paciente tiene cáncer de pulmón en etapa 2 —lo que significa que se ha propagado a los ganglios linfáticos o su tamaño supera los cuatro centímetros— y recibe quimioterapia después de la cirugía, el riesgo de que el cáncer recurra cae del 40 al 30 por ciento. Pero agregar un medicamento que ataca las mutaciones del gen EGFR reduce ese riesgo al 10 por ciento. La mutación del gen EGFR no es la única que puede ser atacada con medicamentos dirigidos. Otras incluyen genes con nombres como ALK, RET y ROS-1. Y los medicamentos siguen mejorando. Algunos pacientes tienen mutaciones en un gen diferente, KRAS, que pueden atacarse con una nueva y prometedora clase de fármacos que se encuentra en ensayos clínicos. Barbie dijo que si un tumor tuviera una mutación distintiva, como una en EGFR, los médicos podrían utilizar pruebas de sangre para ver si la cirugía inicial realmente eliminó todo el tumor. Las pruebas buscan fragmentos de ADN del cáncer que flotan en el torrente sanguíneo. Si lo encuentran, el paciente no está curado y necesita terapia adicional, dijo Barbie.