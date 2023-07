Recaudación de IVA cae 5.2% por incremento de devoluciones

CDMX.- En lo que va de este año, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha tenido una caída real anual de 5.2 por ciento que el fisco atribuye a mayores devoluciones.

Durante dicho periodo, se obtuvieron 514 mil 628 millones de pesos por este impuesto, 81 mil 44 millones de pesos menos de lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.

Solamente en mayo fueron 100 mil 24 millones de pesos, una caída real anual de 11.9 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: En la lista de espera: atoran 407 proyectos eléctricos

Aunque en abril había mostrado una recuperación, en mayo nuevamente tuvo una reducción que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atribuye a mayores devoluciones por la acreditación de este impuesto.

Pese a esta caída por IVA, el total de los ingresos tributarios en los primeros cinco meses de este año crecieron 3 por ciento real al sumar un billón 924 mil millones de pesos, debido a mayores recursos por el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que la caída obedece a que en los primeros meses de este año, las devoluciones por IVA han sido mayores que durante igual periodo de 2022.

“Hay contribuyentes que tienen derecho a la devolución de saldos a favor y se les devolvió porque tuvieron una mayor recaudación, por lo tanto su devolución es mayor, son principalmente exportadores y los que tienen derecho a tasa cero.

“Y el SAT tuvo recursos para poder hacer estas devoluciones”, comentó. Explicó que los contribuyentes están pagando más por IVA, en buena medida porque la economía del País ha tenido una mayor reactivación a lo cual se ha sumado una mayor fiscalización por parte del SAT.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No sucedía en décadas’... AMLO presume peso en 16.99 por dólar y exhibe a ex presidentes con devaluaciones

Sin embargo, consideró que hacia el cierre de este año, los ingresos por cobro del IVA serán mayores que en 2022.

En gran medida porque el fisco detectó que algunos contribuyentes contrataron servicios especializados con proveedores que no cumplieron con los requisitos necesarios para ser considerados como tal, como lo exigió la Secretaría del Trabajo.

“La Secretaría del Trabajo le envió información al SAT, por lo que les están avisando a algunos contribuyentes que su proveedores no tenían registro y por lo tanto no son deducibles sus pagos ni tampoco acreditable el IVA y tienen que pagar las diferencias”, afirmó.

Héctor Villarreal, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, consideró que el SAT debe explicar a detalle qué está sucediendo con esa caída.

“Sí, que hay mayores devoluciones te explica el mecanismo, pero no queda claro qué está generando mayores devoluciones y eso lo debería explicar a detalle porque si no se presta a pensar mal, si no es el regreso de empresas factureras”, comentó.