Rechazan feministas versión de que Debanhi caminaba ebria y cayó a la cisterna

“Hace días metieron a los caninos entrenados a los baldíos del motel, siendo que los caninos pueden percibir a mucha distancia los olores y no pudieron detectar que ella estaba, incluso expertos en búsquedas de desaparecidos ya habían estado en el mismo el lugar y no la vieron”, expresaron colectivas feministas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Queremos saber la verdad!: Samuel García pide a Fiscalía entregar HOY evidencias en el caso Debanhi Escobar

Tras el hallazgo de encontrarla, también señalaron al Motel, pues existe un registro de nombres, teléfonos y placas de quienes ingresan, mientras que rechazaron la versión de que caminaba ebria y cayó a la zanja de agua.

Ante su aparición, sólo hay dudas, dijeron, hoy nos vamos a dormir con el corazón apachurrado, que nunca nos falte la digna rabia, agregaron en publicaciones con imágenes de Debanhi.

“Carguen cuchillo, cómprense una navaja, un taser, un boxer o gas pimienta y si no traen nada de eso, muerdan, arañen, griten. Si te llevan, no vas a regresar y quizás no te maten pero vas a desear que lo hubieran hecho rápido y no poco a poco.

Así que grita, patalea, tira a matar, pica, rasguña, muerde y rompe lo que haya que romper. Tírate al suelo, rueda por las escaleras, aviéntate al arroyo vehicular, hacerlo difícil.

No te rindas. Que la impotencia se vuelve rabia, que nuestro miedo se convierta en un arma letal. Que se arrepientan de habernos subestimado tanto y por tanto tiempo”, agregaron en sus publicaciones que hoy tiñen de púrpura y moños negros las pantallas.