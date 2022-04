¡Queremos saber la verdad!: Samuel García pide a Fiscalía entregar HOY evidencias en el caso Debanhi Escobar

“Al señor Mario Escobar y a su esposa Dolores Bazaldúa les mando un abrazo. Justo me acabo de comunicar con Mario y nos vamos a ver en unos minutos”, señala García al inicio del video.

“¡Imagínense yo como gobernador del estado no conozco la carpeta (de investigación), no he visto un video y así deben estar muchos. Yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se hagan una Fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal. Que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia, la evidencia”, subrayó.

Aclaró que esta petición responde a tres ejes: para dar certeza a la familia de Debanhi tras su muerte, para tranquilidad y aclaración de la sociedad sobre el caso y para entender el caso y que el gobierno pueda actuar en consecuencia y evitar a futuro situaciones similares.

Por otra parte, se comprometió a revelar cualquier información que la ley le permita, a la ciudadanía de Nuevo León. “Estoy aquí a sus órdenes”, finalizó.