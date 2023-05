Recibe AMLO carta de Biden en la que anuncia inversión en Centroamérica

“Recibí una carta, antier, del presidente Biden, reconociendo lo que hace México y expresando el compromiso de invertir más en Centroamérica, en el Caribe. No me dice exactamente (el monto)”, dijo durante “La Mañanera”.

El documento no cuenta con el monto que erogarán; sin embargo, detallan que los recursos serán para fortalecer la estrategia de EU para contener la migración en la región.

“(La carta) habla de que ya llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la asesora de la Casa Blanca, para atender esto, que lo está viendo personalmente el presidente Biden y la vicepresidente Kamala Harris”, detalló el presidente.

El jefe del Ejecutivo agregó que los trabajadores mexicanos que emigran a Estados Unidos son los más deseados porque ese país no tiene fuerza de trabajo calificado.

“En Estados Unidos no tienen fuerza de trabajo, por eso hay que afinar las políticas migratorias, por eso no es bueno estar rechazando migrantes, cuando no hay fuerza de trabajo”, afirmó.

Asimismo, afirmó que el tránsito de migrantes sin documentos a Estados Unidos disminuyó, además, las aprehensiones e inadmisiones también tuvieron un decremento significativo.