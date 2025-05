¿Recibieron Peña Nieto y Osorio Chong sobornos millonarios? Así lo revelan testigos en el caso de García Luna

ASÍ EMPEZÓ EL PAGO DE SOBORNOS AL EPN

De acuerdo con el relato de los testigos, retomado por Riva Palacio , Fernández Moreno solicitó el primer pago por un millón de dólares “para facilitar nuestros próximos negocios con la nueva administración”, asegurando que “el propio Peña Nieto sabría del pago”.

Poco después, en 2013, se les notificó por correo electrónico que el proyecto seguía en marcha tras una reunión entre Fernández Moreno y Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación.

Para facilitar los negocios, refiere Riva Palacio, se crearon tres nuevas empresa: “Nunvav Technologies, Inc, S.A., que estaría asociada con Nunvav Technologies, de los Weinberg y Wancier Taub, y dos empresas en Bahamas, High Systems Ltd. y Old Fort Financial Ltd”.

“En febrero de 2014, Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu se quedaron con el 82.5 por ciento de la nueva empresa. Los Weinberg y Wancier Taub declararon que la compra accionaria fue convenida con ellos a cambio de la obtención de nuevos contratos con el gobierno de Peña Nieto”, detalla.

Los pagos continuaron hasta 2016, sumando casi 100 millones de dólares disfrazados de “contribuciones políticas”, mediante transferencias desde Barbados y a través de firmas fachada, algunas de ellas utilizando los servicios de Vector Casa de Bolsa , fundada por Alfonso Romo, quien años después sería jefe de Oficina de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador.

El esquema estaba diseñado para asegurar contratos con el nuevo gobierno y repartir los beneficios entre altos funcionarios, aunque además de Peña Nieto y Osorio Chong, los testigos no dan nombres porque aseguran nunca se reunieron con ellos.

“De nuestras conversaciones con Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu entendimos que Peña Nieto, Osorio Chong y otros servidores públicos se beneficiarían de los pagos hechos (a sus nuevos socios)”, dijeron en Miami.

EL TRATO DE LOS WEINBERG CON LA FGR

El trato con la FGR garantiza la libertad de los Weinberg, pero cambio de ello, asevera Riva Palacio , “perderán prácticamente todas sus propiedades y deberán pagar una suma multimillonaria por reparación de daños”.

Ahora son Fernández Moreno y Del Cueto Aramburu −que permanecen en Miami− quienes están en la mira de las autoridades mexicanas y contra quienes girarán órdenes de aprehensión.

Aunque, añade el periodista, también existe la posibilidad de que reciban un ofrecimiento de criterio de oportunidad, poniendo la FGR a Peña Nieto como “joya más preciada”.