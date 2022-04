Recomienda AMLO no consumir “productos chatarra” y “aguas puercas”

“ El daño que causan los productos chatarra. Y no sólo es el daño a la salud, que es el daño mayor; sino también en la economía, porque desde luego que sale más barato hacer las papas en la casa que comprarlas en las bolsitas, ahí lo dejo de tarea. Le quitan el aire, ¿cuánto queda? Lo pesan y luego agarran las papas de la Central de Abasto, procuren no ponerle mucho aceite y, a ver, hagan la prueba, y luego las aguas industrializadas, aguas puercas, algunas ”, dijo.

“Imagínense cómo quedan los intestinos, el estómago, (mejor) comer bien, no a las chatarras, no a la obesidad. Hay que hacer un gran esfuerzo en la familia, el gobierno, cuidarnos, es mejor la prevención en todo, es mejor la medicina preventiva que la curativa. Claro, ya cuando un enfermo tiene que ser atendido, al hospital, pero lo mejor es no enfermarse y para no enfermarte alimentarnos”, agregó el Ejecutivo federal.

También se debe hacer frente a la realidad que se muestra en las series de televisión respecto a las drogas y narcotráfico.

“Tenemos que dar información y, aunque se enojen, no seguir sólo recibiendo la información de las series, en donde pintan el mundo color de rosa, el mundo de las drogas, el de las mujeres y hombres guapos, el de las residencias, los carros último modelo, de las alhajas, el poder. Y van creando en donde hay una vida fácil, dando a entender que es la felicidad, no, está la otra cara de la moneda, el que los jóvenes que se vuelven adictos a esas drogas tienen seis meses de vida. Entonces informar sobre eso, todos deberíamos estar informando, cada medio de comunicación”, apuntó AMLO.

Mencionó que tanto el Gobierno, los medios de comunicación y países vecinos como Estados Unidos deberían estar haciendo campañas que alerten del uso de drogas e involucramiento al crimen organizado.