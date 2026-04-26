Refuerzan accesos a Teotihuacán para impedir ingreso de armas

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/ 26 abril 2026
    Refuerzan accesos a Teotihuacán para impedir ingreso de armas
    Los visitantes deberán pasar primero por una revisión de bultos, mochilas y bolsas de mano realizada por elementos de la Guardia Nacional CUARTOSCURO

Reforzó sus filtros de seguridad después del ataque armado registrado el lunes pasado

CDMX.- La Zona Arqueológica de Teotihuacán instaló este domingo cinco arcos detectores de metal, uno en cada acceso, como medida de seguridad para evitar el ingreso de armas de fuego, armas blancas u otros objetos metálicos.

La medida fue aplicada tras el tiroteo registrado el lunes pasado, cuando un hombre subió a la Pirámide de la Luna y disparó contra turistas, con saldo de una mujer canadiense muerta, siete personas heridas por arma de fuego y el suicidio del agresor.

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Los arcos fueron colocados poco antes del mediodía en las cinco puertas del sitio arqueológico y cuentan con sensores laterales, así como un sistema de cronometraje digital en la parte superior.

Los equipos tienen dimensiones aproximadas de 70 centímetros de ancho por 1.80 metros de alto, y están diseñados para detectar objetos metálicos durante el ingreso de visitantes.

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El personal de vigilancia, custodios del INAH y policías auxiliares de la Ciudad de México explicaron que, cuando se activa la alarma, la revisión se refuerza con paletas detectoras de metales.

Los visitantes deberán pasar primero por una revisión de bultos, mochilas y bolsas de mano realizada por elementos de la Guardia Nacional, antes de dejar sus pertenencias en una mesa lateral y cruzar los detectores.

Algunos turistas consideraron que la instalación de los arcos mejora la seguridad dentro del sitio arqueológico, mientras otros señalaron que las revisiones deben ser más rigurosas y acompañarse de mayor tecnología.

Eduardo Arriba, visitante de Argentina, afirmó que la medida le parece fundamental y señaló que con los detectores se siente más seguro al recorrer la zona arqueológica.

José Luis Téllez, proveniente de la Ciudad de México, consideró que la medida es positiva, aunque planteó la necesidad de implementar filtros más funcionales y revisiones más estrictas para quienes ingresan al sitio.

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