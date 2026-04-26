Ernestina Godoy presentará en Senado plan de procuración de justicia 2026-2030

CDMX.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, acudirá este lunes al Senado de la República para sostener una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia y presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030. La Comisión de Justicia dictaminará y avalará el documento, cuya discusión y aprobación en el Pleno de la Cámara de Senadoras y Senadores está prevista para este martes 28 de abril, informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez.

La Cámara Alta recibirá ese mismo día a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, quien asistirá a una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para rendir su Informe Anual de Cumplimiento de Mandato. Castillo Juárez recordó que el Senado aprobó la semana pasada la invitación para que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal general del estado, César Jáuregui, acudan a una reunión de trabajo.

La reunión con autoridades de Chihuahua se realizará ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, con el fin de explicar la presencia en territorio mexicano de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La presidenta de la Mesa Directiva señaló que las y los senadores estarán pendientes de la aprobación de la reforma constitucional en materia de feminicidios en 17 Congresos locales, equivalentes al 50 por ciento más uno, para emitir la declaratoria de constitucionalidad. La reforma deberá ser declarada constitucional en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se cumpla el aval requerido de los Congresos estatales.

La Comisión de Marina se reunirá esta semana, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, para aprobar el ingreso de tropas extranjeras a territorio mexicano y turnar el tema a votación del pleno. Laura Itzel Castillo informó que el Senado también analiza un nuevo reglamento interno, con el propósito de dar mayor certeza jurídica a sus actividades y procedimientos, así como armonizarlo con las disposiciones constitucionales vigentes. La senadora de Morena agregó que esta semana se aprobará la integración de la Comisión Permanente que funcionará de mayo a agosto de este año, cuya instalación se realizará en los próximos días.

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