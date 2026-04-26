Alistan reacomodo en comisiones del INE para sumar a los tres nuevos consejeros

CIUDAD DE MÉXICO.-El INE alista el reacomodo de las comisiones de trabajo encargadas de vigilar la actuación de las distintas áreas del instituto, para sumar a los tres nuevos consejeros. El proyecto que la Presidencia propondrá mañana lunes ante el Consejo General prevé darle un lugar en cinco comisiones al ex director de Talleres Gráficos, Arturo Manuel Chávez, y el mismo reparto para Blanca Cruz, mientras que a Frida Denisse Gómez, prevé sumarla en cuatro. Aunque por ahora no se propone que alguno presida comisiones, en la primera semana de septiembre, cuando arranca formalmente el proceso electoral de 2027, tanto las presidencias como los integrantes se rotarán.

El documento plantea que Arturo Manuel Chávez se integre a comisiones clave, como la de Organización, que se encarga de la logística, instalación de casillas y su operación; y la de Fiscalización, que revisa el ejercicio del presupuesto asignado a partidos y campañas, además de emitir sanciones. Ésta última quedaría presidida por Uuc-kib Espadas, tras la salida de Jaime Rivera, y lo acompañarían Martín Faz, Carla Humphrey y Jorge Montaño. Los movimientos al interior del INE Chávez también está apuntado para las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual maneja tiempos oficiales en medios y financiamiento público. En tanto, a la poblana Blanca Cruz prevén dejarle un lugar en las comisiones de Organización Electoral; Registro Federal de Electores, donde se opera la base del sistema electoral, padrón y credencialización; y Vinculación con Organismos Públicos Locales. También estaría en la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2025-2026 y en la de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. A la tamaulipeca Frida Gómez prevén añadirla a la Comisión de Quejas y Denuncias, que preside Arturo Castillo y donde se resuelven conflictos del proceso electoral sobre candidatos, partidos y personajes políticos y se emiten medidas cautelares.

Asimismo, la proponen en las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Igualdad de Género y No Discriminación y del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Al salir, Claudia Zavala dejó una vacancia en la Comisión del Servicio Profesional Electoral, que se propone ocupar por Martín Faz, y la temporal de Procesos Electorales Locales quedaría bajo el mando de Carla Humphrey en lugar de Dania Ravel. Consejeros señalados de ser afines al oficialismo Mientras que los consejeros señalados de ser afines al oficialismo, como Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López y Uuu-kib Espadas integran en bloque distintas comisiones, el grupo de Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo no. La presencia de estos tres no coincide en alguna comisión, sino que está repartida en duplas y cada uno preside dos comisiones. El órgano temporal de presupuesto de 2027, se propone constituirse por los consejeros Arturo Manuel Chávez, Uuc-kib Espadas, Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz, encabezados por Jorge Montaño.

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