El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) decidir si el expresidente, Enrique Peña Nieto debe regresar a México para enfrentar las acusaciones en su contra.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario reiteró que su antecesor tiene tres carpetas de investigación abiertas en su contra por delitos federales.

Ante esto, señaló que será la Fiscalía quien se encargue de informar sobre los avances en dichas investigaciones, así como de ordenar el regreso del expresidente a territorio mexicano.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía. No me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza, y no es sólo el expresidente (Enrique) Peña (Nieto), es también el expresidente (Felipe) Calderón”, señaló.

“Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, o contra de (Vicente) Fox, o de (Ernesto) Zedillo, o de (Carlos) Salinas. De alguno de ellos yo ya las presenté cuando estaba en la oposición, pero ya creo que están en los archivos. Pero eso es lo que puedo comentar”, añadió.

FISCALÍA REVELA INVESTIGACIONES EN CONTRA DE PEÑA NIETO

Esto luego de que la FGR informara el pasado día martes que tiene abierta una investigación en contra de Peña Nieto por diversos delitos federales, tales como presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito.

