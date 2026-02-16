Relatora de la ONU llama a AL ‘destino’ de vientres de alquiler y señala riesgos de trata y abuso

CDMX.- La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, advirtió que América Latina se ha convertido en un destino para la industria de la gestación subrogada y la describió como una “nueva forma de explotación” que afecta principalmente a mujeres en situación de pobreza.

Durante un encuentro en la Cámara de Diputados con legisladoras, legisladores, feministas y colectivos, Alsalem sostuvo que la subrogación “explota a las mujeres” y las somete a coerción y a violencia psicológica y económica mediante contratos que calificó como abusivos.

TE PUEDE INTERESAR: ONU advierte violencia ‘epidémica’ contra mujeres; México, con avances normativos pendientes por aterrizar

La relatora cuestionó el argumento de que regular la práctica evita violaciones a derechos humanos. “Legalizar los vientres de alquiler no significa erradicar los riesgos ni las violaciones”, afirmó, al insistir en que incluso los modelos llamados altruistas implican un acuerdo comercial.

Alsalem señaló que, en ese esquema, las decisiones se toman con lógica de mercado, en función de costos, restricciones y supervisión. “Los clientes... tratan este tema como el Amazon de la reproducción”, dijo al referirse a personas que buscan países con menores controles para acceder a un proceso de subrogación.

TE PUEDE INTERESAR: FGR destruye toneladas y miles de litros de precursores en Edomex; estaban ligados a carpetas en Sinaloa

En ese contexto, afirmó que en muchos sistemas no existen mecanismos suficientes para evaluar el perfil de quienes buscan obtener la custodia de un bebé. Planteó que la ausencia de filtros abre riesgos vinculados a delitos como la trata de personas, y señaló que la separación inmediata de la madre biológica puede traer efectos para el desarrollo y la salud.

La relatora añadió que el debate debe incorporar los impactos para niñas y niños nacidos por estos procedimientos y sostuvo que la compraventa vinculada a la subrogación puede configurar conductas asociadas a la trata, al referirse a la “venta de los niños” en ese mercado.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de San Luis Potosí descarta desaparición de pasajeros de autobús abandonado en carretera

En la misma intervención, Alsalem reiteró que, pese a avances legislativos, la violencia contra mujeres y niñas “continúa en niveles epidémicos” y mencionó nuevas expresiones, entre ellas la normalización de la pornografía en entornos digitales.

También planteó que los Estados adopten regulaciones integrales sobre contenido pornográfico y pidió penalizar expresamente su consumo, producción, posesión o alojamiento, al argumentar que vulnera derechos fundamentales y que influye en la formación sexual de niñas, niños y adolescentes. Con información de Excélsior