Relatora de la ONU llama a AL ‘destino’ de vientres de alquiler y señala riesgos de trata y abuso

/ 16 febrero 2026
    Relatora de la ONU llama a AL ‘destino’ de vientres de alquiler y señala riesgos de trata y abuso
    Alsalem sostuvo que la subrogación “explota a las mujeres” y las somete a coerción. ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

En San Lázaro, la relatora advirtió riesgos de explotación, trata y falta de controles sobre el destino de niñas y niños

CDMX.- La relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, advirtió que América Latina se ha convertido en un destino para la industria de la gestación subrogada y la describió como una “nueva forma de explotación” que afecta principalmente a mujeres en situación de pobreza.

Durante un encuentro en la Cámara de Diputados con legisladoras, legisladores, feministas y colectivos, Alsalem sostuvo que la subrogación “explota a las mujeres” y las somete a coerción y a violencia psicológica y económica mediante contratos que calificó como abusivos.

La relatora cuestionó el argumento de que regular la práctica evita violaciones a derechos humanos. “Legalizar los vientres de alquiler no significa erradicar los riesgos ni las violaciones”, afirmó, al insistir en que incluso los modelos llamados altruistas implican un acuerdo comercial.

Alsalem señaló que, en ese esquema, las decisiones se toman con lógica de mercado, en función de costos, restricciones y supervisión. “Los clientes... tratan este tema como el Amazon de la reproducción”, dijo al referirse a personas que buscan países con menores controles para acceder a un proceso de subrogación.

En ese contexto, afirmó que en muchos sistemas no existen mecanismos suficientes para evaluar el perfil de quienes buscan obtener la custodia de un bebé. Planteó que la ausencia de filtros abre riesgos vinculados a delitos como la trata de personas, y señaló que la separación inmediata de la madre biológica puede traer efectos para el desarrollo y la salud.

La relatora añadió que el debate debe incorporar los impactos para niñas y niños nacidos por estos procedimientos y sostuvo que la compraventa vinculada a la subrogación puede configurar conductas asociadas a la trata, al referirse a la “venta de los niños” en ese mercado.

En la misma intervención, Alsalem reiteró que, pese a avances legislativos, la violencia contra mujeres y niñas “continúa en niveles epidémicos” y mencionó nuevas expresiones, entre ellas la normalización de la pornografía en entornos digitales.

También planteó que los Estados adopten regulaciones integrales sobre contenido pornográfico y pidió penalizar expresamente su consumo, producción, posesión o alojamiento, al argumentar que vulnera derechos fundamentales y que influye en la formación sexual de niñas, niños y adolescentes. Con información de Excélsior

