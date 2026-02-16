Fiscalía de San Luis Potosí descarta desaparición de pasajeros de autobús abandonado en carretera

La noche del domingo, un autobús con las puertas abiertas, el motor encendido y sin rastro de sus pasajeros en la carretera federal Valles–Mante, a la altura del kilómetro 32, cerca del ejido Laguna del Mante, encendió las alarmas ante un posible secuestro masivo. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí descartó la versión de que un autobús con decenas de personas hubiese sido secuestrado en la Huasteca Potosina; informó que, si bien se localizó la unidad abandonada, no hay indicios de que alguno de los pasajeros esté reportado como no localizado o desaparecido. TE PUEDE INTERESAR: Secuestro de mineros mexicanos, pone en duda las promocionadas mejoras de seguridad en el país En la unidad se encontraron objetos personales abandonados, lo que motivó a las autoridades potosinas a la activación de protocolos de búsqueda ante la incertidumbre sobre el paradero de los pasajeros y el chofer. De acuerdo al comunicado de la dependencia, elementos de la Policía de Investigación arribaron al lugar de los hechos y realizaron las labores de campo correspondientes, descartando la existencia de personas lesionadas o no localizadas. No obstante, por el misterioso hallazgo y las entrevistas realizadas, se abrió una carpeta de investigación con base en el Informe Policial Homologado (IPH) que entregaron los elementos de la Guardia Civil Estatal. Finalmente, la institución sostuvo que ya se tienen avances considerables en cuanto a la investigación del caso y se está en comunicación constante con la empresa propietaria del autobús para esclarecer plenamente lo ocurrido y dirigir las acciones penales conforme a derecho.

RUMORES DE DESAPARICIÓN FORZADA Durante las últimas horas circuló el rumor en redes sociales y algunos medios locales en internet sobre que el autobús de la empresa Transportes Vencedor, encargado de cubrir la ruta 102, iba lleno de pasajeros, quienes habrían sido bajados intempestivamente de la unidad y por lo cual se presumía el secuestro de decenas de personas; sin embargo, la FGE rechaza esta versión. Los primeros reportes llegaron por automovilistas, quienes al transitar por la zona, notaron el autobús en condiciones inusuales y reportaron el hallazgo a las corporaciones de seguridad, ante la sospecha de un posible incidente. Además, reportaron la presencia de fuego en la vegetación cerca del autobús, incrementando la tensión por la zona. Al no encontrar señales del conductor, ni de pasajeros, surgió la sospecha de un posible delito de privación ilegal de la libertad; por lo que la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional acudieron al lugar para acordonar el área e iniciar las primeras pesquisas sobre las circunstancias que desencadenaron el abandono. Se establecieron puntos de revisión en las inmediaciones para recabar indicios sobre el paradero del conductor y pasajeros, sin resultados concretos. Sobre el incendio, trascendió que Protección Civil habría llegado al sitio y comprobó que las llamas que se observaban provenían de un pastizal cercano, no del autobús, el cual fue extinguido de inmediato, sin que la unidad presentara daños.