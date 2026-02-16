FGR destruye toneladas y miles de litros de precursores en Edomex; estaban ligados a carpetas en Sinaloa

Noticias
/ 16 febrero 2026
    FGR destruye toneladas y miles de litros de precursores en Edomex; estaban ligados a carpetas en Sinaloa
    Se realizó en instalaciones acondicionadas para estos fines en el Estado de México. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

La diligencia se concentró en el Estado de México e incluyó toneladas y miles de litros de precursores asegurados en operativos coordinados

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, realizó la incineración de sustancias y precursores químicos relacionados con diversas carpetas de investigación y asegurados en coordinación con el gabinete de Seguridad.

En un comunicado, la institución detalló que fueron destruidas 18 toneladas 910 kilos 958 gramos, así como 78 mil 533 litros 290 mililitros de sustancias y precursores químicos.

Entre los materiales incinerados se reportaron compuestos como acetato de calcio, hidróxido de sodio y acetato de plomo, además de ácidos como tartárico, clorhídrico y acético, así como cloruro de calcio.

La FGR también enlistó sustancias como etanol, alcohol bencílico, alcohol metílico, nitrato de potasio, sulfato de calcio y tolueno, además de cianuro de sodio, entre otros materiales asegurados.

La diligencia, precisó la dependencia, se realizó en instalaciones acondicionadas para estos fines en el Estado de México, como parte de las acciones vinculadas a expedientes en curso.

Durante el procedimiento estuvieron presentes el Ministerio Público de la Federación (MPF), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

También acudió personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, en el marco de las tareas de supervisión institucional sobre la destrucción de las sustancias aseguradas.

