Repite ataque armado en Culiacán: lanzan explosivo y queman casa en Lomas de Guadalupe

CULIACÁN, SIN.- Una vivienda de la colonia Lomas de Guadalupe, en la capital sinaloense, fue atacada nuevamente por hombres armados que lanzaron un artefacto explosivo y luego incendiaron el lugar, apenas seis días después de que el mismo domicilio fuera baleado.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores arribaron a bordo de un vehículo a la calle Paseo del Humaya, donde derribaron el portón principal de la residencia para arrojar al interior un explosivo artesanal. Posteriormente, rociaron combustible y prendieron fuego antes de huir.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y una fuerte explosión que estremeció la zona, ubicada a pocos metros de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Elementos de Bomberos, Policía Municipal y Ejército acudieron al sitio para sofocar el fuego, que consumió un automóvil en la cochera y todos los enseres domésticos del inmueble.

El comandante de Bomberos confirmó que el incendio fue provocado intencionalmente y que el artefacto lanzado habría sido un explosivo de fabricación casera, aunque se espera el dictamen pericial de la Fiscalía General del Estado.

El ataque ocurre apenas una semana después de que la misma residencia fuera rafagueada con armas de grueso calibre, hecho registrado la mañana del jueves pasado. Aquella jornada, de manera casi simultánea, otra casa fue baleada e incendiada en la colonia Las Quintas, también en Culiacán.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni detenidos, y las autoridades mantienen resguardo en el área mientras peritos recaban evidencia balística y restos del artefacto explosivo.

El doble atentado ha generado preocupación entre vecinos del sector norte de la ciudad, quienes aseguran que en los últimos meses se han intensificado los ataques armados y quema de domicilios en diferentes zonas residenciales.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación por los delitos de daños, tentativa de homicidio y uso de explosivos, mientras que el Ejército reforzó la presencia de unidades en las colonias Lomas de Guadalupe y Las Quintas. Con información de El Universal