Tras asesinato de alcalde de Uruapan, EU ofrece ayuda a México; Harfuch responde

CDMX.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, agradeció el ofrecimiento de ayuda del gobierno de Estados Unidos tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido la noche del viernes durante una celebración de Día de Muertos.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, el funcionario señaló que México mantiene una estrecha relación de colaboración con agencias estadounidenses, basada en el intercambio de información para el combate al crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio y explosión en Hermosillo cobra la vida 23 personas y deja 12 lesionados

“Si existe información al respecto, por supuesto la recibimos, como en este o en cualquier otro caso. Trabajamos en cooperación permanente con ellos”, dijo Harfuch ante medios.

El secretario subrayó que cualquier esfuerzo conjunto que contribuya a la paz “será siempre positivo para ambos países”, destacando que la coordinación con las autoridades de Estados Unidos se ha fortalecido en los últimos años para atender delitos transfronterizos como el tráfico de armas y drogas.

TE PUEDE INTERESAR: Los adeudos crecen, pero CFE promete pagar

La respuesta de Harfuch se produjo luego del mensaje del subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien a través de su cuenta de X lamentó el asesinato del alcalde y expresó la disposición de Washington para profundizar la cooperación en materia de seguridad.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, escribió el diplomático.

TE PUEDE INTERESAR: Ligan a grupo delictivo, Carlos Manzo protegido por 14 elementos, aprovecharon vulnerabilidad: García Harfuch

El mensaje fue compartido por la embajada de Estados Unidos en México, que reafirmó el compromiso del gobierno norteamericano de trabajar con las instituciones mexicanas para frenar la violencia y fortalecer los mecanismos de justicia.

La Fiscalía General de Justicia de Michoacán informó que continúa la investigación del homicidio del edil, quien fue atacado con armas largas mientras participaba en un evento cultural frente a la plaza principal de Uruapan. En el ataque también resultaron heridas tres personas más.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

Fuentes estatales confirmaron que los agresores llegaron a bordo de dos camionetas, dispararon directamente contra el alcalde y se dieron a la fuga por la carretera a Los Reyes. Hasta el momento, no hay detenidos.

Carlos Manzo, de 47 años, militaba en Morena y había sido electo presidente municipal en 2024. Era conocido por su política de cercanía con las comunidades indígenas y por haber denunciado en meses anteriores amenazas del crimen organizado que opera en la región de Tierra Caliente. Con información de El Universal