Riva Palacio arremete contra Epigmenio Ibarra por acusaciones a la oposición... ‘Tonterías para justificar la violencia’

Específicamente y quitarle el mando civil que desde su creación le había caracterizado.

En este contexto, consideró que las razones del presidente para realizar dicho decreto no tienen sustento, pues la delincuencia organizada no ha sido combatida por la 4T, sino que ha seguido una estrategia que etiquetó como “ingenua”.

Se trata la de atacar los problemas de raíz en vez de combatir con violencia, o como explicó el también analista político, utilizar programas sociales para evitar que los jóvenes fuesen reclutados por las bandas criminales, y así quitarles su materia prima.

También consideró como un fracaso otras estrategias como la de frenar el combate con las armas, el clásico “abrazos, no balazos”, así como los argumentos de que una supuesta Pax Narca, o el dominio de un solo grupo en todo el territorio, podría pacificar el país.

“El argumento carece de sustento de existir porque su premisa es falsa. Por decisión del Presidente, desde el inicio de su gobierno no se combate a la delincuencia organizada. De manera ingenua -o tramposa-, explicaba que con programas sociales arrebataría reclutas a los grupos criminales y reduciría la incidencia delictiva, lo que no ha sucedido. El argumento de que combatir a criminales aumentaba la violencia, tampoco; no enfrentarlos sólo produjo más homicidios dolosos. Su afirmación de la viabilidad de la Pax Narca, cuando un cártel controla la plaza genera paz, también se ha caído en pedazos, porque aun donde predomina un solo grupo -la Sierra Tarahumara, por ejemplo-, hay violencia.

Si bien el gobierno de Felipe Calderón fracasó en poner en marcha la maquinaria social que acompañara a la policial-militar contra los cárteles de las drogas y nunca se pudieron capacitar y reforzar las policías municipales por razones de desvío de recursos en esos niveles de gobiernos para obras electorales, y el de Enrique Peña Nieto aceleró la descomposición apoyando a un cártel para liquidar a otro en Michoacán sin combatir a la delincuencia organizada en el resto del país durante casi tres años, el de López Obrador ha profundizado lo peor de ambos y agudizado la crisis con sus dichos, omisiones y complacencias”.

Fue así que llegó a las declaraciones mencionadas del director y productor de cine y televisión, Epigmenio Ibarra, refiriéndose a su argumento anti AMLO y conspiraciones de la derecha como una “tontería”.

“En este contexto, es una tontería lo dicho por su videógrafo, Epigmenio Ibarra, el sábado pasado, al sugerir que hay una colusión entre “la derecha” -o sea, todos los que no piensan como López Obrador- y los cárteles de las drogas, para “destruir” al Presidente. No es la primera vez que lo dice, pero ahora sus palabras tomaron mayor fuerza, en buena parte, porque su exposición pública en la radio, en el programa de Ciro Gómez Leyva, le dio el aparador para que muchos que no le prestaban atención antes, ahora escuchen lo que dice, porque es la voz más incendiaria en medios a disposición de López Obrador. Los señalamientos de Ibarra, que han sido criticados en medios y redes desde el fin de semana, fueron acompañados por las cuentas afines a Palacio Nacional o financiadas por el vocero presidencial, para magnificar esa proposición”.

Como ejemplo, aseguró que los miembros del crimen organizado no tienen interés en aliarse con la derecha mexicana porque fue precisamente esta la que luchó en su contra durante el gobierno de Calderón con el objetivo de neutralizarla.

“Sus palabras y la línea discursiva -que es original de él, pero avalada por Palacio Nacional- no pasan la primera prueba de ácido. ¿Por qué los narcos, que fueron todos enfrentados por “la derecha” -específicamente Calderón, la obsesión de Ibarra-, se aliarían con esos grupos para destruir a López Obrador que en dichos y hechos les ha dado carta de impunidad y les regaló el país? Hay quien piense que esta afirmación es un exceso, pero no lo es. El Ejército y la Guardia Nacional son mayoritariamente espectadores en la primera fila de la violencia, porque sus instrucciones son las de no confrontar ni molestar a los capos de la droga, que bien un sexenio idílico”.

En este sentido, tampoco se verían en posición de arremeter en contra de la Cuarta Transformación, pues gracias a AMLO, supuestamente han podido gozar de impunidad, pues les entregó el país como regalo.

“Hay quien piense que esta afirmación es un exceso (...) sus instrucciones son las de no confrontar ni molestar a los capos de la droga”, aseguró el periodista mexicano.

Agregó que las palabras de Epigmenio Ibarra podrían ser únicamente una necesidad de justificar “la competencia e inacción (...) y esconder el fracaso de la política de seguridad” del gobierno de Morena encabezado por Obrador, y reforzar la necesidad de darle a la Sedena el poder de la GN.