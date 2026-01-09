Robots que escalan, limpian y asisten llegan en CES 2026
La feria tecnológica más importante del mundo consolidó este año las innovaciones en robótica doméstica, con especial atención en aspiradoras autónomas
LAS VEGAS, NEVADA.- En el Consumer Electronics Show (CES) 2026, celebrado en Las Vegas diversas marcas del sector de tecnología doméstica presentaron una nueva generación de robots aspiradores y soluciones robóticas para el hogar, marcando tendencias en autonomía, inteligencia artificial y diseño funcional.
Una de las principales atracciones fue el Roborock Saros Rover, un robot aspirador con patas articuladas capaz de escalar y limpiar escaleras, una innovación que elimina zonas tradicionalmente inaccesibles para este tipo de dispositivos.
Roborock también mostró otros modelos avanzados como el Saros 20 y Saros 20 Sonic, con sistemas de elevación adaptativa para superar umbrales y mejorar la limpieza en distintos entornos del hogar.
La firma Ecovacs Robotics presentó actualizaciones a su línea Deebot, incluyendo el Deebot X12 OmniCyclone, que integra un sistema de rodillo avanzado y funciones de mapeo, además de ampliar su portafolio con soluciones robóticas como cortacéspedes automatizados y un robot piscina.
Otra marca destacada fue Dreame, que regresó con un stand amplio donde exhibió robots con tecnología de escalada mejorada y modelos con brazo robótico capaz de levantar objetos, así como la nueva X60 Ultra, con perfil ultra delgado para limpieza bajo muebles.
El evento también destacó la presencia de propuestas emergentes, como el xLean TR1, un robot transformable que opera tanto de forma autónoma como manual, y el Robotin R2, un limpiador modular que combina funciones de aspirado y lavado con navegación asistida por inteligencia artificial.
Empresas como SwitchBot y LG presentaron asistentes robóticos para tareas hogareñas más amplias, incluyendo robots con brazos articulados para asistencia física y LG CLOid, pensado para interactuar con sensores y aprendizaje personalizado.
Las novedades en aspiradoras robóticas reflejan una tendencia hacia mayor autonomía, inteligencia y capacidades físicas ampliadas, así como una integración cada vez más profunda con sistemas domésticos inteligentes y tecnologías de IA, consolidando el papel de la robótica como un componente central de la vida conectada en el hogar moderno. Con información de agencias