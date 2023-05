Rumbo a 2024: Se reúne Alejandro Moreno con presidenciables del PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra calentando motores para las Elecciones de 2024, pues, este lunes, su líder nacional, Alejandro “Alito” Moreno, se reunió con los “presidenciables” de la bancada tricolor.

A través de redes sociales, el priísta compartió fotografías del encuentro, donde destaca la presencia de las senadoras Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes; el diputado federal Ildefonso Guajardo; el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.

