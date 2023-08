Sacan de contexto mis palabras sobre cultura laboral, ‘¡no inventen!’, responde Xóchitl a AMLO

CDMX.- La senadora Xóchitl Gálvez acusó que se sacaron de contexto sus palabras luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera un video en el que la aspirante presidencial afirma que en el sureste de México existe una cultura distinta porque nadie trabaja ocho horas seguidas.

Este fragmento corresponde a una intervención que tuvo la panista dentro de uno de los foros regionales que realiza el Frente Amplio por México como parte de su proceso interno para elegir a quien dirigirá el bloque opositor.

En un video que publicó en redes sociales Gálvez señala que lo que ella estaba explicando es que las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de ocho a 14 horas encerradas en una fábrica.

“¡No inventen! No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de ocho a 14 horas encerradas en una fábrica”, mencionó.