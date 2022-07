“Así se refiere a los empresarios que va a ir a extorsionar.... No tiene vergüenza, humilla a todos, no respeta a nadie, los trata con desprecio. ¡Los mira a todos desde arriba! ”, escribió Sansores en el tuit en el que compartió el nuevo audio.

“Mira, yo ahorita me dijo Scherer... No, le dije. Él ha cumplido. Que meta al bote al PAN, al PRD, pero no se meta con nosotros. El 7 nos estamos tomando un café con él. Muy bien, bueno, le dije que nomás tengo interés en una cosa: la reforma fiscal”, se le escucha decir al líder priista.

Murat aseveró que “van a ir a llorar el líder de Grupo México, (Carlos) Slim y la Aramburuzabala”: “Todos esos cabron*s nos van a mam*r la verg*”.