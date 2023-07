Santiago Creel se queda en San Lázaro; pide a Morena y aliados que junten votos para removerlo como presidente

TE PUEDE INTERESAR: Monreal no volverá al Senado si no gana la encuesta de Morena

Enseguida, expuso que primero tienen que convocar a un extraordinario, citar al pleno y, entonces, “discutamos de mi remoción; ¡Atrévanse!, consíganlo, no tienen los votos porque no tienen el apoyo del pueblo, de la gente”, dijo.

Por otro lado, insistió en que su licencia no es asunto de Citlalli Hernández, pues ella pertenece a una cámara distinta del Congreso: “A mí me votó el Pleno, no la senadora, la senadora no tiene nada que ver, ni si quera es su cámara, con cero votos en contra, senadora Citlalli, con cero votos en contra”, lanzó.

