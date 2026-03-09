Saúl Monreal amenaza con tribunales si Morena lo baja de Zacatecas; niega que su caso sea nepotismo

CDMX.- El senador Saúl Monreal Ávila advirtió que, si Morena le cierra la puerta a la candidatura para gobernar Zacatecas, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer valer sus derechos, al sostener que el término “nepotismo” no aplica en su caso.

El legislador afirmó que cuenta con trayectoria política propia y que no tiene respaldo de su hermano, el gobernador de Zacatecas, por lo que confía en que el partido le permita participar en la encuesta rumbo a la elección estatal de 2027.

Monreal señaló que, pese a la postura de la dirigencia de Morena de no permitir excepciones en la prohibición del “nepotismo electoral”, su situación no encuadra en ese supuesto y aseguró que, además, el tema no está contemplado actualmente en la Constitución. “Es negar mi derecho. Ahorita no está contemplado el tema del nepotismo en la Constitución. Se aplica hasta el 2030”, dijo.

El senador argumentó que el nepotismo se configura cuando un familiar impone o entrega un cargo, y sostuvo que ese no es su caso. “Aquí el problema es que a mí no me encuadra, porque el nepotismo es cuando un hermano le entrega o lo impone en un espacio. Pero no es ni mi caso”, declaró.

En ese contexto, afirmó que se mantiene “muy tranquilo” y sostuvo que, aunque su posición puede ser debatida en términos de “moral” o “ética”, considera que tiene sustento legal para defender su derecho a competir. “Tal vez no la moral ni la ética ni los principios, pero jurídicamente están salvados mis derechos”, expresó.

Indicó que primero esperará una notificación formal en caso de ser excluido y, con ese documento, evaluará la impugnación. Añadió que ningún estatuto o lineamiento partidista puede estar por encima de la Constitución y citó el artículo 35 como garantía del derecho a votar y ser votado.

Monreal subrayó que lo central, dijo, es que la definición recaiga en la ciudadanía a través del mecanismo partidista. “Lo más importante es que el pueblo de Zacatecas decida quién quiere que lo gobierne. ¿Qué tal si en la encuesta yo salgo en último lugar?”, planteó.

También dejó abierta la posibilidad de buscar respaldo en otro partido político si no prospera su participación en el proceso interno, al señalar que no considera correcto que se le excluya “a priori”, y concluyó que será “el principal” en vigilar que se cumpla la Constitución.