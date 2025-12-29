Se consumen en llamas camionetas usadas para huachicoleo en Hidalgo

SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HGO.- Dos camionetas utilizadas presuntamente para el robo de combustible quedaron completamente calcinadas tras incendiarse mientras eran abastecidas a través de una toma clandestina en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en el estado de Hidalgo.

El siniestro ocurrió en una zona de ductos ubicada en la localidad de Ixcuincuitlapilco, donde, de acuerdo con los reportes oficiales, las unidades estaban siendo abastecidas con hidrocarburo extraído de manera ilícita cuando se produjo la conflagración que destruyó los vehículos.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz reporta nuevo detenido por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Vecinos de la zona alertaron a los cuerpos de emergencia al observar una densa columna de humo, por lo que elementos de Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego, que tardó varios minutos en ser controlado y no se propagó a áreas cercanas.

Las autoridades informaron que, pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas ni riesgo para la población, debido a que la conflagración se registró en una zona despoblada.

TE PUEDE INTERESAR: SSP llama a evitar disparos al aire en Año Nuevo y habilita líneas para denuncias anónimas

El área fue acordonada por las corporaciones mientras personal especializado realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas específicas del siniestro y confirmar la existencia de la toma clandestina.

Este hecho se suma a otros incidentes registrados en el país en los que vehículos vinculados al robo de hidrocarburos han sufrido incendios o explosiones durante la extracción y transporte de combustible robado, un fenómeno recurrente en zonas con presencia de tomas clandestinas.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo subsecretario en Seguridad: Torruco agradece y promete ‘transformación social’

El robo de combustible, conocido comúnmente como huachicol, continúa siendo un reto de seguridad y salud pública en diversas regiones de México, y autoridades federales y estatales han intensificado operativos para combatir esta práctica y desmantelar redes dedicadas a la extracción ilegal.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el incendio de las camionetas ni detalles sobre la posible responsabilidad de grupos delictivos en los hechos, mientras las indagatorias ministeriales siguen abiertas. Con información de El Universal