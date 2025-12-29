Nuevo subsecretario en Seguridad: Torruco agradece y promete ‘transformación social’
El exdiputado federal asumirá la Subsecretaría de Prevención de las Violencias tras quedar vacante el cargo, y tendrá a su cargo una estrategia enfocada en deporte y cultura
CDMX.- Miguel Torruco Garza expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que la mandataria anunció su incorporación como subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En un mensaje difundido en redes sociales, Torruco Garza señaló que asume el nombramiento “con alto honor y profundo sentido de patria”, y destacó el liderazgo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el marco de la nueva responsabilidad.
El exdiputado federal sostuvo que desde la subsecretaría buscará fortalecer valores y ética pública mediante acciones vinculadas con civismo, educación, deporte y cultura, a las que definió como pilares de prevención y transformación social.
Torruco Garza, quien también fue excandidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, subrayó que las juventudes son el presente y el futuro del país, por lo que dijo que asumirá el encargo con lealtad al pueblo y compromiso con México.
Durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum detalló que Torruco Garza ocupará el cargo después de que la subsecretaría quedó vacante tras la designación de Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de la Presidencia de la República.
La presidenta explicó que Torruco Garza se encargará de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura, y recordó que ha organizado actividades como la Clase de Box realizada en el Zócalo.
“Él ha organizado, por ejemplo, la Clase de Box que hicimos aquí en el Zócalo y otras cosas. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”, afirmó la mandataria.
La Presidencia no detalló el calendario de implementación de la estrategia, pero señaló que el enfoque de la subsecretaría estará relacionado con acciones preventivas orientadas a juventudes y a la reconstrucción del tejido social. Con información de El Universal