‘Se está equivocando’: Asesores jurídicos de Sheinbaum la llevan a ilegalidad y a cometer traición a la Patria, alerta Riva Palacio

“Sheinbaum cree en lo que le dicen y se está equivocando. No se da cuenta, en la pecera de Palacio, que la están llevando a cometer una ilegalidad y una traición a la Patria, y que solo ella terminará pagando los costos de sus extralimitaciones” , advierte.

En el contexto de desacato judicial, Riva Palacio señala que la mandataria se está equivocando porque se cree todo lo que le dicen sus asesores y no se da cuenta de la ilegalidad que está cometiendo, de la cual ella será la única responsable.

“La aritmética política de estas posiciones es que la ley es legítima cuando los beneficia, y cuando no va de acuerdo a los intereses coyunturales del régimen, es ilegítima” , expone.

A cinco días, Sheinbaum sigue sin cumplir con el ordenamiento y ha dicho reiteradamente que no lo hará, negando que se trate de un desacato.

Añade que debido a ello, puede caer no sólo en la ilegalidad, sino hasta cometer traición a la patria.

De acuerdo con lo expuesto hoy por el periodista en su columna “ Estrictamente Personal ”, la mandataria “no está teniendo una asesoría jurídica adecuada” , pues la que recibe no está basada en las leyes, sino en la ideología y la política.

LA QUE ESTÁ MAL ES SHEINBAUM, NO LA JUEZA: PERIODISTA

La presidenta Sheinbaum ha negado que esté cometiendo un desacato con respecto al mandato de la jueza Nancy Juárez, bajo el argumento de que “el juicio de amparo que otorgó la jueza es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución”.

Riva Palacio, sin embargo, asegura que sí se trata de un desacato.

Refiere que aunque el alegado de la mandataria podría “abriría una discusión de interpretación jurídica interesante”, “ya existen precedentes de que la jueza sí está dentro de sus facultades”, por lo que Sheinbaum sí cometió desacato.

Riva Palacio señala dos eventos al respecto, el primero de 2014 y el otro del 2022; en ambos casos los actores no se encontraban dentro del partido en el poder.

El primero se registró cuando Godoy junto con Adán Augusto López y Ricardo Monreal, hoy coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, “promovieron un amparo contra la aprobación, publicación y entrada en vigor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, y pedían revisar el proceso”.

El segundo se trata de una intervención de Zaldívar como ministro de la Corte, en donde “tuvo una intervención donde afirmaba que las mayorías legislativas tenían límites y la Corte la facultad y la obligación de ponerle freno a una reforma constitucional”.

“(Si) el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud... ¿este tribunal no podría hacer absolutamente nada? A mí me parece que... no sólo tenemos atribuciones (sino) la obligación de interpretar la Constitución armónicamente”, señaló el entonces ministro.

Sin embargo, para Riva Palacio hay un argumento aún más contundente de que la jueza Nancy Juárez está en lo correcto y “la Presidenta mal”. Se trata de una sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte del 19 de septiembre de 2012.

“El ministro era Zaldívar y su secretario Javier Mijangos y González... afirman que ese tribunal, como garante de la Constitución, puede hacer uso de lo que se ha denominado ‘la competencia de la competencia’, que significa la facultad para determinar por sí misma los límites que circunscriben sus funciones y, en general su competencia”, detalla el editorialista.

En ese contexto, donde incluso la Presidenta ha amenazado a la jueza con una demanda por lo que ella considera es una extralimitación, el columnista considera que “Sheinbaum no está reaccionando bien” porque incluso ha acusado a los ministros de encabezar una campaña sobre que “México no hay Estado de derecho, que se acabó la justicia”.