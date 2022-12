Desde su hospitalización, la salud de Pelé ha empeorado. Con la finalidad de tratar su avanzado cáncer de colón, la leyenda del fútbol se encuentra en el recinto médico Albert Einstein Sao Paulo, donde recibe una cuidadosa atención.

Por ello, sus familiares decidieron acompañarlo para las festividades navideñas, asegurándose de que no estuviera solo. Edson Cholbi Nascimento, hijo de astro brasileño, llegó este sábado al hospital.

Asimismo, las hijas de Edson (Pelé), Kely y Flavia Arantes do Nascimento también se encuentran en el lugar. “No me iré, nadie me sacará de aquí”, dijo una de ellas.

