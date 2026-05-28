Células delictivas se enfrentan y desatan bloqueos y quema de vehículos en Michoacán

COTIJA, MICH.- En Cotija, Michoacán, en los límites territoriales con el estado de Jalisco, células delictivas antagónicas protagonizaron un enfrentamiento armado que derivó en bloqueos de carreteras, quema de vehículos y la suspensión de clases. Los hechos ocurrieron en el occidente de Michoacán, durante las primeras horas de este jueves sobre la carretera Los Reyes-Colima, en el tramo que conecta a las comunidades de Los Montes y El Plan del Cerro. Habitantes de la región alertaron a los cuerpos de seguridad pública sobre ráfagas de armas de fuego de alto poder y estallidos, los cuales atribuyeron al uso de artefactos explosivos lanzados desde drones.

Como parte de la estrategia para obstruir el avance de las corporaciones de seguridad y de los automovilistas civiles, los agresores despojaron de forma violenta a los conductores de unidades particulares y de carga. Los vehículos fueron atravesados en la vialidad Cotija-Sahuayo, a la altura de las localidades de El Paraíso y Rinconada, y posteriormente les prendieron fuego de manera intencional. SUSPENDEN CLASES Además, los delincuentes dispersaron decenas de dispositivos metálicos conocidos como “ponchallantas” sobre la carpeta asfáltica de los accesos principales de la demarcación. Ante la situación de riesgo, las autoridades educativas de la región determinaron la suspensión de clases en todos los planteles del municipio con el fin de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, mientras que la población civil optó por resguardarse en sus respectivos hogares.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que la contingencia de seguridad en la franja fronteriza se atiende bajo un esquema interinstitucional en el cual participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Jalisco, debido a la vecindad con el municipio jalisciense de Quitupan y la presencia operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona. ”Cotija es frontera con Jalisco y saben la situación allá, estamos coordinados con las autoridades y trabajamos también con la Fiscalía General del Estado para atender el tema”, manifestó el titular del Ejecutivo estatal al ser cuestionado sobre los disturbios. DESPLIEGAN OPERATIVO CONJUNTO Fuerzas de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron un operativo conjunto en los puntos de conflicto para retirar los obstáculos y restablecer el orden público. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de Michoacán informó que la circulación vial fue reactivada en su totalidad sobre la carretera Hidalgo 441, a la altura de la localidad de El Molino.

Las instituciones del gabinete de seguridad pública no reportaron civiles heridos, bajas policiales ni personas detenidas tras la culminación de los patrullajes. sta serie de agresiones representa el segundo evento de gran magnitud en menos de una semana en el municipio de Cotija, donde el pasado 23 de mayo se registró otra jornada de balaceras y quema de transportes de carga en los entronques a Los Núñez y Los Zapotes.

La demarcación mantiene una condición de vulnerabilidad delictiva permanente que en años previos cobró relevancia nacional con el secuestro y posterior homicidio de la exalcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa, agredida a tiros en el centro de la cabecera municipal.

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