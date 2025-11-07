Segob relanza el Sistema Nacional de Búsqueda con nuevas herramientas y comisionada

/ 7 noviembre 2025
    Segob relanza el Sistema Nacional de Búsqueda con nuevas herramientas y comisionada
    “El Sistema cuenta hoy con mejores herramientas, pero también con nuevos retos”, aseguró la titular Rosa Icela Rodríguez. /FOTO: ESPECIAL

La titular de Gobernación encabezó la primera sesión y destacó el compromiso institucional con la localización e identificación de personas desaparecidas

CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció el inicio de una “nueva etapa” en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al destacar el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, identificación y justicia para las familias de desaparecidos.

Durante la primera sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, Rodríguez reconoció los avances alcanzados en los últimos meses, así como los desafíos que aún persisten en materia de localización y atención integral a víctimas.

“El Sistema cuenta hoy con mejores herramientas, pero también con nuevos retos”, expresó la titular de Segob.

La funcionaria resaltó la incorporación de Martha Lidia Pérez Gumecindo como nueva comisionada nacional de Búsqueda, así como la integración del nuevo Consejo Nacional y la reciente reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas, que busca optimizar la cooperación entre autoridades federales y estatales.

Rodríguez Velázquez subrayó que esta renovación permitirá una actuación más coordinada y transparente entre las instituciones involucradas en la búsqueda, identificación y atención a las familias.

“Nos permitirá trabajar de manera más coordinada en el fortalecimiento de los procesos de localización e identificación de personas desaparecidas, con el firme compromiso de hacer justicia a las familias”, afirmó.

El relanzamiento del Sistema forma parte del Plan Nacional de Derechos Humanos, y busca consolidar una base unificada de información, el uso de tecnologías de rastreo y la homologación de protocolos entre fiscalías, comisiones locales y fuerzas de seguridad. Con información de El Universal

Temas


Desapariciones Forzadas

Localizaciones


CDMX

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

