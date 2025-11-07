Ciudadanos marcha en Uruapan para exigir justicia por el alcalde Carlos Manzo; Grecia Quiroz acude

México
/ 7 noviembre 2025
    Ciudadanos marcha en Uruapan para exigir justicia por el alcalde Carlos Manzo; Grecia Quiroz acude
    Marcha en memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. FOTO: LUIS CAMACHO | AGENCIA EL UNIVERSAL

Con pancartas, sombreros, banderas de México y consignas: “¡Fuera Bedolla, fuera Sheinbaum, ni un paso atrás, Uruapan unido jamás será vencido!”

En punto de las 10 horas se dio inicio a la marcha por la paz en Uruapan, Michoacán, en la que miles de ciudadanos emprendieron un recorrido por la indignación, esperanza y exigencia de justicia por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo.

Con pancartas, sombreros, banderas de México y bajo las consignas: “¡Fuera Bedolla, fuera Sheinbaum, ni un paso atrás, Uruapan unido jamás será vencido!”; manifestantes avanzaron al centro de la ciudad michoacana acompañados de música en vivo.

Esta movilización forma parte del paso de actividades convocadas por el crimen a Manzo. Manifestantes también vistieron ropa blanca para demandar el fin de la violencia, justicia para el edil asesinado y mayor seguridad en el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía investiga a dos personas que participaron en el asesinato del alcalde Carlos Manzo

$!Más de 60.000 personas, según Protección Civil, salieron este viernes a las calles del municipio mexicano de Uruapan, en el estado de Michoacán, exigiendo seguridad, justicia y paz tras el asesinato del alcalde de la localidad, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre mientras celebraba el Día de Muertos.
Más de 60.000 personas, según Protección Civil, salieron este viernes a las calles del municipio mexicano de Uruapan, en el estado de Michoacán, exigiendo seguridad, justicia y paz tras el asesinato del alcalde de la localidad, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre mientras celebraba el Día de Muertos. FOTO: IVÁN VILLANUEVA | EFE

COMERCIANTES, AGUACATEROS Y ESTUDIANTES

Aunque la marcha no sólo estuvo conformada por la población civil, también se unieron a la protesta: comerciantes, aguacateros, transportistas, médicos, enfermeras, estudiantes, docentes y colectivos ciudadanos.

Los asistentes suspendieron sus labores para expresar su rechazo a la violencia, extorsiones y secuestros que han afectado a Uruapan a lo largo de los años.

El punto de partida de la marcha fue la Glorieta del McDonald’s sobre la avenida Latinoamericana, continuando por Paseo Lázaro Cárdenas, Morelos y 5 de Febrero, hasta llegar a la Pérgola Municipal, en el primer cuadro de Uruapan, donde se realizarán actos simbólicos y homenajes en memoria del exedil.

Estimaciones apuntan que se reunieron cerca de 60 mil personas.

TE PUEDE INTERESAR: Joven de 17 años asesinó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; identifican su cuerpo

GRECIA QUIROZ, PRIMER DISCURSO

Arropada por su pueblo, familiares y un fuerte dispositivo de seguridad, Grecia Quiroz, hizo su primera aparición pública como alcaldesa de Uruapan, durante la marcha convocada, donde aseguró que, nadie más iba a volver a ensangrentar a su gente.

También señaló enfática, que su encuentro con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, no fue para ir a doblar las manos, sino a pedir justicia por su esposo Carlos Manzo y por todas las víctimas de la violencia, así como seguridad para su municipio.

“Hoy se cumple uno de los legados de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido por esta lucha, por la que él tanto luchó hasta el último día de su vida;

“Hoy agradezco a este pueblo; el pueblo de Carlos Manzo, porque aquí están cada una de las personas que confiaron, lucharon y recorrieron las calles, con él;

“Hoy solamente vengo a decirles que hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán, para México; para todas aquellas personas que hemos perdido a ese ser querido; para todos aquellos que han sido extorsionados, robados, abusados y que hoy yo quiero darles ese mensaje de esperanza;

”(...) me voy a seguir conduciendo con transparencia y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), no fue para ir a doblar las manos; fue para exigir justicia, justicia para Carlos Manzo; para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos (gobierno federal) saben en dónde se encuentran; fue para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada unos de nosotros, que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero que es el que nos sostiene, no sea más, extorsionado”, expresó Quiroz en su participación.

$![EUM20251107NAC01.JPG URUAPAN, Mich., March/Marcha-Manzo.- 7 de noviembre del 2025. Marcha][en memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Luis Camacho/ARMM]
[EUM20251107NAC01.JPG URUAPAN, Mich., March/Marcha-Manzo.- 7 de noviembre del 2025. Marcha][en memoria del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Luis Camacho/ARMM] FOTO: LUIS CAMACHO | AGENCIA EL UNIVERSAL

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan

ASESINATO DE MANZO

Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante la noche del sábado 1 de noviembre.

Esto fue confirmado por el Gabinete de Seguridad de México; señalan que derivado de los hechos violentos se detuvo a dos sujetos por el ataque, y uno más de los implicados perdió la vida al ser abatido, todos vestidos de civil, camuflados entre los ciudadanos.

Manzo era conocido como el ‘Bukele Mexicano’ por su constante confrontación contra el crimen organizado y su estrategia de seguridad en el municipio asediado por organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, meses previos a su asesinato, denunció ser objeto de amenazas directas, por lo que había solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, protección para Michoacán.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó a través de un mensaje en redes sociales el asesinato del alcalde de Uruapa, Michoacán, puntualizando que no habrá impunidad en el hecho, y expresó sus condolencias a la familia, como a los seres queridos, de Manzo.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, expuso la Presidenta.

Temas


Alcaldes
Violencia
marchas

Localizaciones


Michoacán
Uruapan

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud