Ciudadanos marcha en Uruapan para exigir justicia por el alcalde Carlos Manzo; Grecia Quiroz acude

Esta movilización forma parte del paso de actividades convocadas por el crimen a Manzo . Manifestantes también vistieron ropa blanca para demandar el fin de la violencia , justicia para el edil asesinado y mayor seguridad en el municipio.

Con pancartas, sombreros, banderas de México y bajo las consignas: “¡Fuera Bedolla, fuera Sheinbaum, ni un paso atrás, Uruapan unido jamás será vencido!”; manifestantes avanzaron al centro de la ciudad michoacana acompañados de música en vivo.

En punto de las 10 horas se dio inicio a la marcha por la paz en Uruapan, Michoacán , en la que miles de ciudadanos emprendieron un recorrido por la indignación, esperanza y exigencia de justicia por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo.

COMERCIANTES, AGUACATEROS Y ESTUDIANTES

Aunque la marcha no sólo estuvo conformada por la población civil, también se unieron a la protesta: comerciantes, aguacateros, transportistas, médicos, enfermeras, estudiantes, docentes y colectivos ciudadanos.

Los asistentes suspendieron sus labores para expresar su rechazo a la violencia, extorsiones y secuestros que han afectado a Uruapan a lo largo de los años.

El punto de partida de la marcha fue la Glorieta del McDonald’s sobre la avenida Latinoamericana, continuando por Paseo Lázaro Cárdenas, Morelos y 5 de Febrero, hasta llegar a la Pérgola Municipal, en el primer cuadro de Uruapan, donde se realizarán actos simbólicos y homenajes en memoria del exedil.

Estimaciones apuntan que se reunieron cerca de 60 mil personas.

GRECIA QUIROZ, PRIMER DISCURSO

Arropada por su pueblo, familiares y un fuerte dispositivo de seguridad, Grecia Quiroz, hizo su primera aparición pública como alcaldesa de Uruapan, durante la marcha convocada, donde aseguró que, nadie más iba a volver a ensangrentar a su gente.

También señaló enfática, que su encuentro con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, no fue para ir a doblar las manos, sino a pedir justicia por su esposo Carlos Manzo y por todas las víctimas de la violencia, así como seguridad para su municipio.

“Hoy se cumple uno de los legados de Carlos Manzo: ver a su pueblo unido por esta lucha, por la que él tanto luchó hasta el último día de su vida;

“Hoy agradezco a este pueblo; el pueblo de Carlos Manzo, porque aquí están cada una de las personas que confiaron, lucharon y recorrieron las calles, con él;

“Hoy solamente vengo a decirles que hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán, para México; para todas aquellas personas que hemos perdido a ese ser querido; para todos aquellos que han sido extorsionados, robados, abusados y que hoy yo quiero darles ese mensaje de esperanza;

”(...) me voy a seguir conduciendo con transparencia y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), no fue para ir a doblar las manos; fue para exigir justicia, justicia para Carlos Manzo; para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio; fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos (gobierno federal) saben en dónde se encuentran; fue para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada unos de nosotros, que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero que es el que nos sostiene, no sea más, extorsionado”, expresó Quiroz en su participación.