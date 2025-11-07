Monreal propone adelantar revocación de mandato para empatar elecciones

CDMX.- El legislador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, respaldó la iniciativa presentada por su bancada para adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027, a fin de que se realice el mismo día que las elecciones legislativas.

En conferencia de prensa, Monreal defendió el proyecto promovido por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y señaló que “no había ahora la exigencia de una reforma electoral”, aunque aceptó que distintas reformas vinculadas al proceso podrían darse.

La propuesta plantea que la revocación se realice en 2027, coincide con comicios intermedios, y busca que el ejercicio sea más participativo. De igual forma, impulsa modificaciones en materia electoral vinculadas al financiamiento, al fuero y a la administración de los órganos autónomos.

Monreal aseguró que el empalme de la consulta con la elección legislativa permitiría mayor eficiencia y participación ciudadana, aunque reconoció que aún habrá diálogo con otros partidos y legisladores para definir los detalles.

El diputado adelantó que el debate legislativo incluirá la agenda de reformas propuestas en materia electoral, donde la revocación representa uno de los ejes que Morena considera estratégico para los próximos ciclos.

La iniciativa aún deberá ser discutida en comisiones y sometida al pleno de la Cámara antes de su validación como decreto, sí es que avanza. El impulso se da en un contexto de reconfiguración del sistema electoral mexicano y expectativa de reformas profundas al proceso democrático. Con información de El Universal