‘Seguiremos en las calles’: transportistas y campesinos mantienen presión y niegan tintes políticos

/ 25 noviembre 2025
    ‘Seguiremos en las calles’: transportistas y campesinos mantienen presión y niegan tintes políticos
    Los manifestantes insisten en que su movimiento es apartidista.

Integrantes de ANTAC, FNRCM y MAC acudieron a Gobernación para dialogar con autoridades, pero la mesa se interrumpió ante la falta de acuerdos

CDMX.- Transportistas y productores del campo advirtieron que continuarán con los bloqueos y manifestaciones en distintos puntos del país si no alcanzan acuerdos con el gobierno federal. Los inconformes insistieron en que su movimiento es “apartidista” y rechazaron señalamientos sobre presuntos intereses políticos detrás de las movilizaciones.

La tarde de este martes 25 de noviembre, representantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y del Movimiento Agrícola Campesino (MAC) acudieron a la Secretaría de Gobernación para sostener una mesa de diálogo con autoridades federales.

Los manifestantes negaron haber levantado los bloqueos carreteros y acusaron intentos de dividir al movimiento. “Vamos a continuar haciendo las manifestaciones mientras no tengamos la respuesta que estamos esperando por parte del gobierno federal”, señaló Horacio Gómez, presidente del Consejo Estatal de Producción de Trigo de Baja California.

Gómez reiteró que la protesta no persigue fines partidistas. “Es una mentira lo que están diciendo. El tema de nosotros es apartidista; no tenemos ningún tema político aquí. Lo único que necesitamos es rescatar la agricultura nacional”, afirmó.

La mesa de negociación fue encabezada por Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y César Yáñez, subsecretario de Gobernación. Sin embargo, ante la falta de acuerdos, ambos funcionarios se levantaron de la sesión y decretaron un receso.

“Los funcionarios se levantan porque, como siempre, demandan, pero no dan soluciones”, señaló la ANTAC tras la ruptura temporal del diálogo. En respuesta, Yáñez solicitó a los presentes garantizar la libre circulación en carreteras para continuar la negociación.

“Estamos en el diálogo, pero no nos da absolutamente nada la certeza de resolver lo que estamos pidiendo”, expresaron los representantes de las organizaciones. El subsecretario replicó: “Tampoco tengo la certeza de que levanten ese bloqueo”.

Se espera que la mesa de negociación se reanude en las próximas horas en busca de acuerdos que permitan desactivar las protestas y avanzar en las demandas del sector. Con información de El Universal

Carlos M.M.

