Urgen mujeres alto a violencia de género en todo el País

Diversas movilizaciones y actos conmemorativos se realizaron a nivel nacional este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Vestidas de naranja, integrantes de colectivos y mujeres salieron a las calles para demandar justicia, visibilizar a las víctimas de feminicidio, y señalar la impunidad que prevalece ante la violencia de género en diversos estados del país.

En la capital de Hidalgo, Pachuca, colectivas feministas así como la Mercadita Las Insurgentas Feministas-Protesta convocaron a una jornada de actividades pacíficas para conmemorar el 25N. Las acciones incluyeron la instalación de un tendedero de denuncias y testimonios, un memorial de mujeres víctimas de feminicidio, y un círculo de performance feminista.

Las agrupaciones criticaron abiertamente la respuesta institucional ante la movilización.

“¿Para cuándo la valla en contra de la violencia ejercida contra las mujeres y niñas de Hidalgo?”, cuestionaron las activistas ante la colocación de cercos alrededor del Reloj Monumental de Pachuca.

De manera similar, en Oaxaca, la jornada feminista anticipó un blindaje en el Palacio de Gobierno, el cual amaneció resguardado con vallas metálicas. La medida fue criticada por organizaciones como Consorcio Oaxaca, que exigió a las autoridades garantizar la libertad de manifestación y expresión de todas las mujeres y disidencias.

La movilización feminista avanzó al Zócalo de la entidad con la urgencia de justicia, aunque la protesta fue apagada por el contingente de maestros disidentes.

En Oaxaca, esta fecha coincidió con una marcha de la Sección 22 de Trabajadores de la Educación, quienes conmemoraron los hechos de represión estatal ocurridos el 25 de noviembre de 2006, señalando que la impunidad persiste en torno a aquellos actos de violencia.

En Morelos, la capital Cuernavaca fue escenario de una marcha que inició alrededor del mediodía. Madres, familiares de víctimas de feminicidio y diversos colectivos partieron desde Tlaltenango y avanzaron hacia el Zócalo, pasando por la avenida Emiliano Zapata.

“¡Señor, señora no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”, gritaba el contingente a su avance para exigir un alto a los feminicidios en la entidad.

Previo a la marcha, se había inaugurado el mural “25 víctimas de feminicidio” en Tlaltenango, con el objetivo de visibilizar la gravedad del problema.

El Gobierno estatal se pronunció y aseguró que establecería una agenda social con los colectivos para atender sus necesidades.

En otros estados, las movilizaciones incluyeron la participación de autoridades municipales en actos de concientización. En Pénjamo, Guanajuato, la sociedad civil marchó desde la Fiscalía General, vestida de color naranja, simbolizando la lucha por la erradicación de la violencia, con la participación de mujeres y hombres.

En Sonora, municipios como Altar y Caborca, madres buscadoras se unieron a las marchas. Por su parte, el Ayuntamiento de Ahome y Escuinapa en Sinaloa, dieron inicio a los 16 Días de Activismo con marchas masivas encabezadas por funcionarios que señalaron el compromiso institucional para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Mientras que en Veracruz, la señora Claudia Elvira Monzón Ortiz aprovechó la fecha para demandar a la Fiscalía estatal la búsqueda de su hija, Claudia Fernanda García Monzón, desaparecida desde mayo de 2025 y para pedir a la población reportar cualquier información para su localización.

Desde Tlaxcala, en el Congreso, diputadas acudieron vestidas de naranja y solicitaron más acciones y “presupuestos reales” para la protección de las mujeres.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHM) recordó que el derecho a la protesta debe ser garantizado y llamó a las autoridades a prevenir la violencia institucional en esta jornada de movilización.