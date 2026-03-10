Senado avala reforma para acelerar patentes, blindar marcas y frenar piratería; va a Diputados

CDMX.- El pleno del Senado aprobó la reforma presidencial que busca fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, además de promover la transferencia tecnológica, agilizar el otorgamiento de patentes mexicanas y reforzar la protección de signos distintivos, productos, servicios y patentes, así como combatir la piratería en el país.

Durante la sesión ordinaria, la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) fue avalada en lo general y en lo particular con 104 votos a favor, con el objetivo de garantizar una protección más eficaz de invenciones, marcas y patentes, así como agilizar trámites para fomentar la innovación y la competitividad.

En los argumentos del dictamen se indica que, de 2012 a 2024, se otorgaron 123 mil 95 patentes, de las cuales 118 mil 311 corresponden a nacionalidad extranjera, lo que coloca a México por debajo del 5% de patentes nacionales, frente a 10% de Canadá y 46% de Estados Unidos.

Como parte de los cambios, se incorpora la figura de la “solicitud provisional de patente”, con la finalidad de fortalecer los derechos de propiedad industrial en beneficio de las personas inventoras que soliciten protección en México, al plantearse como una herramienta que ofrece una protección preliminar.

En el apartado relativo al desarrollo de la inteligencia artificial, se señala que corresponde al Estado mexicano promover y regular su uso con base en principios y lineamientos que eliminen riesgos que supongan violaciones de derechos, así como actuar cuando se configure un uso indebido de esta herramienta.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, destacó que se establece la figura de “Ambush Marketing”, para evitar que una persona comerciante vincule su marca de forma encubierta a un evento —deportivo, musical, cultural u otro— sin ser patrocinador oficial, con el propósito de aprovechar su cobertura mediática y convocatoria.

Al argumentar la reforma, también sostuvo que se busca terminar con la “apatía administrativa” en los trámites y alinear al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con prácticas de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, con énfasis en eficiencia y rigor técnico.

Reyes añadió que la solicitud provisional permitiría obtener una fecha de prioridad inmediata y contar con un año para robustecer el proyecto o conseguir financiamiento, medida que, dijo, beneficiaría a jóvenes universitarios y personas empresarias.

La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.