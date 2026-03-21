Senadora pide plan nacional ante aumento de contingencias ambientales y mala calidad del aire en ciudades

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/ 21 marzo 2026
    Senadora pide plan nacional ante aumento de contingencias ambientales y mala calidad del aire en ciudades
    Advierten que el incremento de contingencias por ozono, calor extremo y contaminación rebasó a las grandes metrópolis y ya golpea a ciudades industriales y fronterizas. ESPECIAL

Con el estiaje en marcha hasta el 31 de mayo, urgió a estados y municipios a reforzar medidas y acelerar movilidad menos contaminante

CDMX.- Ante el aumento de contingencias ambientales no sólo en grandes zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino también en Salamanca, Puebla, Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante planteó la urgencia de un plan nacional para revertir la situación, al advertir afectaciones a la salud de millones de personas.

La legisladora, secretaria de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles del Senado, exhortó a gobiernos estatales y municipales de zonas metropolitanas a redoblar esfuerzos y aplicar medidas para evitar contingencias durante la temporada de estiaje, que inició en febrero y concluirá el 31 de mayo, con el objetivo de proteger a la población.

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Gutiérrez Escalante llamó a impulsar nuevas formas de movilidad, como vehículos eléctricos e híbridos, fortalecer ciclovías y la electromovilidad, además de reforzar acciones contra la emisión de contaminantes.

Señaló que en el Valle de México, hasta el 13 de marzo, se registraron cinco contingencias ambientales por altas concentraciones de ozono y calor extremo, con impacto en una zona metropolitana que, dijo, concentra al menos 20 millones de habitantes.

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Añadió que el valle de Toluca y la zona de Santiago Tianguistengo iniciaron 2026 con contingencia ambiental, y sostuvo que el fenómeno se presenta con mayor frecuencia en zonas metropolitanas como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, donde consideró necesario intensificar acciones para disminuir el problema.

En el caso de la Zona Metropolitana de Monterrey, afirmó que organizaciones ecologistas reportaron que más de 80% de los días de enero y febrero tuvieron mala calidad del aire. En Tijuana, agregó, se han registrado al menos nueve alertas por contaminación atmosférica en lo que va del año, de acuerdo con reportes de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS).

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Sobre Puebla, indicó que el área metropolitana reportó en 2025 un total de 134 días con mala calidad del aire, equivalente a 37% del año. También citó el reporte Urban outdoor air pollution database de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2011, que ubicó a ciudades mexicanas entre las urbes con mayores concentraciones de contaminantes.

De acuerdo con esa base, señaló que en partículas PM10 diversas ciudades del país se ubicaron dentro del 16% más alto a nivel mundial, con referencias como Mexicali, Tecate, Monterrey, Ciudad Juárez, Toluca, Tijuana, Salamanca, León y el Valle de México.

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