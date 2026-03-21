Sheinbaum conmemora natalicio de Juárez en Guelatao y decreta a Margarita Maza embajadora histórica

GUELATAO DE JUÁREZ, OAX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró el 220 aniversario del natalicio del expresidente Benito Juárez García y firmó un decreto para reconocer a Margarita Maza Parada como primera embajadora histórica de la República Mexicana, durante un acto en la explanada municipal de Guelatao de Juárez, Oaxaca. En su mensaje, la mandataria sostuvo que Juárez “vive” en la llamada cuarta transformación y en el planteamiento de combatir privilegios. En referencia al momento actual de la relación con Estados Unidos, afirmó que el legado juarista recuerda que “la soberanía no se negocia”.

“Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular”, dijo Sheinbaum. Añadió: “¡Juárez vive en la cuarta transformación de la vida pública de México y en nuestro afán de seguir luchando contra los privilegios en el poder y de aquellos que están por encima de la ley”. La presidenta afirmó que el Benemérito de las Américas “sigue causando molestia a los conservadores” y señaló que su legado orienta las decisiones de gobierno ante “nuevos desafíos”. En un repaso histórico, recordó que Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mencionó que un indígena, Hugo Aguilar, ocupa actualmente ese cargo.

Sheinbaum indicó que su administración busca reconocer a las mujeres en la historia y señaló que 2026 se dedicará a Margarita Maza. Sostuvo que Maza “fue nuestra más extraordinaria embajadora” y “mujer de principios”, además de citar la frase: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Como parte de la ceremonia, se develó una estatua de Margarita Maza Parada en Guelatao, además de un billete de Lotería en su honor y la cancelación de una estampilla postal. Sheinbaum también mencionó el respaldo de Juárez a la independencia de Cuba y expresó: “Reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación”. En el acto, el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que la construcción del Estado mexicano no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres y sostuvo que Juárez y Maza son ejemplos de que “la soberanía no se negocia”. El presidente municipal Artemio Cortés Hernández pidió una “carretera digna” a Tuxtepec, hospitales equipados y proyectos para apoyar a las comunidades en el manejo de sus recursos naturales.

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