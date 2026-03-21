Anticorrupción corrige montos de seis ‘pensiones doradas’ de extrabajadores de Pemex tras ajustes

CDMX.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que corrigió los montos de las pensiones que reciben seis extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que el 13 de marzo se difundieran nombres de beneficiarios con pagos superiores al sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mediante una tarjeta informativa, la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro señaló que las cifras se ajustaron tras recibir “datos complementarios” emitidos por Pemex, empresa que realizó “ajustes en seis registros” y los reportó para su actualización.

El tema se enmarca en la revisión de pensiones elevadas en organismos paraestatales, entre ellos CFE, Nafin, Bancomex, Banrural y LyFC. En ese contexto, la presidenta envió al Senado una iniciativa para reducir privilegios y establecer montos de alrededor de 70 mil pesos para las pensiones de extrabajadores. El pasado 11 de marzo, el Senado avaló por unanimidad poner fin a las llamadas “pensiones doradas” y turnó el dictamen a la Cámara de Diputados, donde se prevé que la propuesta sea analizada y, en su caso, aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril de 2026.

De acuerdo con la base de datos actualizada, los ajustes correspondieron a los extrabajadores Mario Francisco Espinosa Estrada, Jorge Ernesto Moreno Tovar, Salvador Quero García, Carlos Arturo Sánchez Magaña, Jorge Luis Talamantes Montoya y Alejandro Valadez Urrutia. Anticorrupción detalló que Espinosa Estrada pasó de un monto neto reportado de 500 mil 052.60 pesos a 63 mil 921.00 pesos; Moreno Tovar de 976 mil 512.80 a 160 mil 512.80; Quero García de 987 mil 978.50 a 170 mil 978.50; Sánchez Magaña de un millón 107 mil 361.34 a 201 mil 961.34; Talamantes Montoya de 972 mil 626.98 a 155 mil 626.98; y Valadez Urrutia de 655 mil 515.92 a 170 mil 915.92 pesos.

La secretaría indicó que cada institución es responsable de generar y actualizar sus bases de datos, por lo que las modificaciones “derivan directamente de la información proporcionada, en este caso, por Pemex”, y señaló que con la información disponible permanecen registros de extrabajadores con montos que superan el millón de pesos mensuales, además de otros casos con cifras superiores al salario presidencial.

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