Señala AMLO a la SCJN por aprobar liberación de implicados en caso Ayotzinapa

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina que la sentencia de liberación de 80 personas que confersaron su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tuvo que ser aprobada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Cuando sale esta resolución la celebran los defensores de derechos humanos, dejaron en libertad a responsables, lo puedo probar, esos que liberaron luego son testigos protegidos y confiesan que si habían participado”, expresó el mandatario federal.

“Eso no lo sabían los padres, y esto es lo que quieren que no lo diga, pero ya parece que me voy a callar, quiero saber de parte de quien se recibió la orden de elaborar esa sentencia”, mencionó.

“Porque para aventarse una sentencia así, no es un asunto de un juez o un magistrado, esto lo tuvieron que haber aprobado arriba, en la Corte, ¿quién dio la instrucción y por qué?”, cuestionó el jefe del Ejecutivo federal.