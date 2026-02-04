Sheinbaum: caso Epstein es investigación de EU; México colaborará si lo pide el Departamento de Justicia

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 4 febrero 2026
    Sheinbaum: caso Epstein es investigación de EU; México colaborará si lo pide el Departamento de Justicia
    En México, el gobierno federal anticipó que sólo intervendrá si hay una solicitud formal de cooperación. /FOTO: CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Denuncias

Localizaciones


CDMX

Personajes


Jeffrey Epstein

Organizaciones


SEGOB

La difusión y posterior retiro de archivos del caso en Estados Unidos volvió a colocar el expediente en la agenda pública

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las nuevas revelaciones relacionadas con el caso Jeffrey Epstein corresponden a una investigación en Estados Unidos, y sostuvo que México colaborará si el Departamento de Justicia estadounidense lo solicita.

En su conferencia matutina de este miércoles 4 de febrero en Palacio Nacional, la mandataria dijo que el asunto debe ser atendido por las autoridades de ese país y que la participación de México dependerá de un requerimiento formal.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a funcionario de la SEP en Puebla por violencia vicaria y desaparición

“Tiene que abrirse la investigación de Estados Unidos, es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es un investigación que ocurre en Estados Unidos”, señaló Sheinbaum.

El posicionamiento se dio luego de reportes sobre la publicación de documentos del caso en plataformas oficiales y, posteriormente, su retiro, en un contexto en el que se ha mencionado de forma no confirmada la aparición de nombres de personas mexicanas.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Jefa de Gobierno “pacto de silencio” con medios en CDMX

De acuerdo con información difundida en medios estadounidenses, el Departamento de Justicia retiró de su página web miles de documentos relacionados con el caso después de denuncias de que la identidad de víctimas habría quedado comprometida.

La autoridad estadounidense atribuyó el problema a “fallos técnicos o humanos” y señaló que los archivos solicitados por víctimas o sus representantes fueron retirados para su posterior edición, mientras continúa la revisión para evitar que se exponga información sensible.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum afirma que bajaron los homicidios en Sinaloa que ocasionó la captura de ‘El Mayo’ y critica de nuevo a Calderón

En el plano institucional, reportes indican que el tema fue planteado ante un juez federal y que la revisión y corrección de los materiales seguirá para proteger datos personales en futuras publicaciones.

En México, Sheinbaum insistió en que el expediente y sus actuaciones corresponden a las autoridades de Estados Unidos, y reiteró que, en caso de existir una petición de colaboración, su gobierno participará conforme a los mecanismos de cooperación aplicables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias

Localizaciones


CDMX

Personajes


Jeffrey Epstein

Organizaciones


SEGOB

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Ocultar pedofilia con petróleo

Ocultar pedofilia con petróleo
true

La amenaza de Trump a México
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que Juan Diego “N”, exdirector de Seguridad Pública municipal de Tlaltenango, fue detenido en un operativo coordinado por fuerzas estatales y federales y quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica

Detienen en Zacatecas a exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango por presunto secuestro agravado
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el pasado 30 de enero más registros y archivos sobre el caso del multimillonario pederasta Jeffrey Epstein

Gabriela Rico: usuarios reviven polémico video tras liberación de archivos Epstein
México alberga una gran diversidad de especies de arañas debido a su amplio rango de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta desiertos.

¿Cuándo inicia la temporada de arañas en México?... cómo saber cuáles son peligrosas y qué hacer si las vemos en casa
Ficha de procesamiento del financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso ha generado una serie de investigaciones internacionales que continúan revelando conexiones con figuras de alto perfil.

Lo que hay que saber sobre la publicación más reciente del archivo Epstein
Motivo. La iniciativa busca impulsar la producción, exhibición y consolidación del cine mexicano como una industria creativa clave.

Anuncian nueva Ley de Cine en México con incentivos para fortalecer la industria cinematográfica
La Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila informó que los conocimientos adquiridos se replicarán en la entidad.

Coahuilenses participan en seminario nacional de tiro con arco rumbo a Los Ángeles 2028