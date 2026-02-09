Sheinbaum firma convenio para producir vacunas de ARN mensajero en México

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la firma de un acuerdo para establecer la producción de vacunas de ARN mensajero en México, en un convenio suscrito entre la Secretaría de Salud, Birmex, Laboratorios Liomont y la farmacéutica Moderna.

El acto se realizó en Palacio Nacional este lunes 9 de febrero de 2026, como parte de una estrategia orientada a impulsar capacidades de fabricación nacional de biológicos y, de manera paralela, fortalecer la investigación científica en el país.

Sheinbaum señaló que la alianza no se limita a vacunas contra COVID-19 y que busca abrir la posibilidad de desarrollar otros biológicos de interés. Subrayó que el componente de investigación científica conjunta forma parte central del convenio.

De acuerdo con la mandataria, el acuerdo permitirá que investigadoras e investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas participen en desarrollos vinculados a inmunizaciones, con la intención de ampliar la agenda científica alrededor de esta tecnología.

Entre los proyectos referidos, Sheinbaum mencionó la investigación para una vacuna contra el dengue y planteó el objetivo de avanzar hacia una “vacuna contra el cáncer”, como parte de las líneas que se pretende fortalecer con el trabajo conjunto.

En el plano institucional, el convenio integra a dependencias y empresas con participación en producción y abastecimiento de insumos, con la intención de que las actividades se desarrollen en territorio nacional y se consoliden capacidades de fabricación e investigación.