Arrollan a mujer que corría desorientada por calles de Monterrey
La mujer se cruzó de forma imprudencial en el tráfico y fue atropellada, según el informe oficial
Monterrey, Nuevo León.- Una mujer de 25 años que corría desorientada en Monterrey, Nuevo León, fue arrollada por un vehículo y trasladada mal herida a las instalaciones del Hospital Muguerza para su atención médica, este lunes.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital de Nuevo León informó que el percance se registró sobre la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en la colonia Cumbres.
La autoridad municipal informó que recibieron el reporte de una mujer desorientada, por lo que un policía de la corporación acudió a atender el caso.
Los padres de la joven arribaron al sitio donde fue arrollada y establecieron que su hija sufre de trastornos de personalidad y la estaban buscando, ya que, anteriormente y de forma repentina, se bajó del automóvil en el que la trasladaban.
El oficial que atendió el caso hizo señas a los automovilistas para que bajaran la velocidad y la seguía a distancia; sin embargo, la mujer se cruzó de forma imprudencial en el tráfico y fue arrollada.
La Secretaría de Seguridad indicó que la joven fue trasladada a un hospital privado para su atención médica, mientras la conductora del vehículo que la impactó quedó a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.