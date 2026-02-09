Arrollan a mujer que corría desorientada por calles de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer de 25 años que corría desorientada en Monterrey, Nuevo León, fue arrollada por un vehículo y trasladada mal herida a las instalaciones del Hospital Muguerza para su atención médica, este lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital de Nuevo León informó que el percance se registró sobre la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en la colonia Cumbres.

La autoridad municipal informó que recibieron el reporte de una mujer desorientada, por lo que un policía de la corporación acudió a atender el caso.

Los padres de la joven arribaron al sitio donde fue arrollada y establecieron que su hija sufre de trastornos de personalidad y la estaban buscando, ya que, anteriormente y de forma repentina, se bajó del automóvil en el que la trasladaban.