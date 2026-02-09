Arrollan a mujer que corría desorientada por calles de Monterrey

México
/ 9 febrero 2026
    Arrollan a mujer que corría desorientada por calles de Monterrey
    Una mujer de 25 años que corría desorientada en Monterrey, Nuevo León, fue arrollada por un vehículo. ESPECIAL

La mujer se cruzó de forma imprudencial en el tráfico y fue atropellada, según el informe oficial

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer de 25 años que corría desorientada en Monterrey, Nuevo León, fue arrollada por un vehículo y trasladada mal herida a las instalaciones del Hospital Muguerza para su atención médica, este lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital de Nuevo León informó que el percance se registró sobre la avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en la colonia Cumbres.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad

La autoridad municipal informó que recibieron el reporte de una mujer desorientada, por lo que un policía de la corporación acudió a atender el caso.

Los padres de la joven arribaron al sitio donde fue arrollada y establecieron que su hija sufre de trastornos de personalidad y la estaban buscando, ya que, anteriormente y de forma repentina, se bajó del automóvil en el que la trasladaban.

El oficial que atendió el caso hizo señas a los automovilistas para que bajaran la velocidad y la seguía a distancia; sin embargo, la mujer se cruzó de forma imprudencial en el tráfico y fue arrollada.

TE PUEDE INTERESAR: Fuerza Civil detiene a hombre por disparar a un perro, en Nuevo León

La Secretaría de Seguridad indicó que la joven fue trasladada a un hospital privado para su atención médica, mientras la conductora del vehículo que la impactó quedó a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

