Sheinbaum ofrece apoyo a Guatemala por estado de sitio y a Chile por incendios

CDMX.- El Gobierno de México ofrecerá apoyo a Guatemala tras el estado de sitio decretado por 30 días, derivado de motines de grupos criminales en tres penales y el asesinato de siete policías, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria explicó que buscará comunicación con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, para conocer si requiere respaldo específico, en particular en lo relacionado con la zona fronteriza, y subrayó que cualquier coordinación se hará con respeto a la soberanía de ese país.

“Vamos a buscar al presidente (Bernardo) Arévalo, a ver si requiere algún apoyo de algún tipo... en el caso de Guatemala, evidentemente, con respecto a su soberanía y todo lo que se requiera, pero pues para poder saber si requieren alguna situación especial en nuestra frontera”, dijo.

Sheinbaum añadió que, por el momento, no se ha ordenado un reforzamiento de seguridad en la frontera de México con Guatemala, mientras se mantiene el seguimiento a los acontecimientos que motivaron la medida excepcional en el vecino país.

En el mismo tema, indicó que el Gobierno de México entablará comunicación con el gobierno de Chile para enviar ayuda humanitaria a las víctimas de los incendios, que han provocado el fallecimiento de, al menos, 19 personas.

“También vamos a enviar apoyo a Chile, por los incendios que están sufriendo, una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo”, comentó en conferencia de prensa.

En Chile se declaró “Estado de Excepción de catástrofe” por incendios fuera de control en las regiones del Biobío y de Ñuble, al sur de la capital, con afectación aproximada de 20 mil hectáreas, de acuerdo con la información referida por la Presidenta.

Las gestiones anunciadas, añadió, buscan identificar necesidades puntuales en ambos casos, tanto en materia de coordinación fronteriza con Guatemala como de asistencia humanitaria para Chile, sin que hasta ahora se informen medidas adicionales por parte del gobierno federal. Con información de El Universal