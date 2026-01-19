Alertan en carreteras de México engaño por ‘llanta ponchada’ y te quitan hasta 50 mil pesos

México
/ 19 enero 2026
    En 2020 se registraron cinco casos de este tipo y para el año pasado ya sumaban 70. Cuarto Oscuro

La mayoría de víctimas que presentaron reportes ante el Consejo fueron adultos mayores, con montos de extorsión de 5 mil hasta 50 mil pesos.

Lo que comienza como una alerta por una ponchadura de llanta termina en un despojo por montos de hasta 50 mil pesos.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad alertó sobre este modus operandi, en el cual una persona señala al conductor que algo está mal con su neumático.

En caso de que este no se detenga, un segundo sujeto le insiste con el objetivo de ganar credibilidad. Una vez que el automovilista se estaciona, los perpetradores ofrecen cambiar la llanta o llevarlo a un local donde, prometen, se le apoyará.

Las víctimas son obligadas (en algunos casos incluso bajo amenazas con armas punzocortantes) a pagar hasta 50 mil pesos. De hecho, la mayoría de los reportes recibidos por el Consejo fueron por este monto.

“La cuestión es que, a la hora de la hora, cuando estas personas ya están totalmente expuestas o van a ser llevadas a un supuesto taller en donde los van a ayudar, ahí es donde se lleva a cabo el ilícito”, explicó Gabriela González, directora general de Vinculación del Consejo.

Desde 2020, el organismo ha atendido casos por este tipo de ilícito. En aquel momento se registraron cinco y para el año pasado ya sumaban 70, indicó González. La mayoría de las víctimas que reportan este tipo de casos son hombres y adultos mayores. En el 64 por ciento de los casos atendidos por el Consejo, se consumó el delito.

“Lo que nosotros leemos o vislumbramos en los análisis que se hacen de estas llamadas es que, generalmente, el miedo es el que genera que ya no pongan oposición; el miedo por su integridad, a que se genere algún tipo de secuestro o les hagan un daño físico, hace que la voluntad quede doblegada y cedan a las peticiones”, indicó González.

Debido a sus características, las autoridades se enfrentan a la dificultad de identificar a quienes ofrecieron ayuda y, posteriormente, presionaron para recibir el pago. Además, el miedo a represalias termina inhibiendo que las víctimas presenten una denuncia.

El Consejo Ciudadano ofrece apoyo para que las víctimas puedan interponer una denuncia digital ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ). Lo recomendable para cualquier automovilista es mostrarse cauteloso ante cualquier tipo de alerta o advertencia que realicen peatones, conductores o motociclistas.

El Consejo Ciudadano identifica las características de la población vulnerable ante este delito:

