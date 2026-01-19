Busca la UIF reactivar proceso de Collado: a pesar de cancelaciones previas

México
/ 19 enero 2026
    Busca la UIF reactivar proceso de Collado: a pesar de cancelaciones previas
    El caso que se pretende retomar tiene que ver con la operación de compra del edificio de Caja Libertad, en Querétaro.
Reforma
por Reforma

Aunque la FGR y la UIF impugnaron el fallo el 26 de junio del año pasado el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal declaró inadmisibles ambas apelaciones por no presentarlas en el plazo de tres días que prevé la norma.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) busca revivir el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero en la Caja Libertad contra Juan Collado.

Roberto Pérez Martínez, director general de Procesos Legales de la UIF, presentó un amparo directo como último recurso para tratar de que el caso contra el abogado sea reactivado en la justicia federal.

TE PUEDE INTERESAR: Dan revés a la UIF; libra Juan Collado acusación por fraude

El 31 de enero de 2024, un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte resolvió no vincular a proceso a Collado, porque estimó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció los datos de prueba necesarios para presumir que cometió los dos delitos. También se considerará la cancelación parcial de la carpeta de investigación.

Aunque la FGR y la UIF impugnaron el fallo, el 26 de junio del año pasado el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal declaró inadmisibles ambas apelaciones porque no las presentadas en el plazo de tres días que prevé la norma. Es contra esta última decisión que la UIF presentó el amparo que ahora se tramita en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de esta ciudad.

En caso de ganar el amparo, la consecuencia será la admisión de la apelación del organismo de la Secretaría de Hacienda, una eventualidad que le abriría una nueva oportunidad para tratar de revertir el fallo a favor de Collado.

Los antecedentes del caso

La implicación de Collado en este asunto está relacionada con la operación de compra del edificio sede de Caja Libertad, en Querétaro. El inmueble fue adquirido el 25 de marzo de 2015 por un monto de 173 millones 222 mil 400 pesos, de los cuales 24 millones fueron transferidos al abogado, quien era en ese entonces presidente del Consejo de Administración de la Sofom.

La FGR presumía que la compra del inmueble fue una simulación porque José Antonio Rico, quien también fue presidente de la Sofom, en su momento tuvo el 50 por ciento de las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro, empresa que vendió el inmueble a Caja Libertad.

El proceso legal

Collado fue aprehendido en un restaurante de la Ciudad de México el 9 de julio de 2019, precisamente por este asunto de delincuencia organizada y lavado de dinero. Aunque le iniciaron un total de cuatro procesos, este fue el único en el que le imputaron delitos con prisión preventiva de oficio.

El litigante fue internado inicialmente en el Reclusorio Norte y el 4 de junio de 2023 fue excarcelado para ser trasladado a un hospital. El 28 de septiembre de ese año le concedieron la libertad provisional con brazalete electrónico.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Estaba autorizado’... Sheinbaum explica el aterrizaje del avión estadounidense en Edomex

Los otros procesos que se le abrieron fueron por:

-Una presunta defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos.

-Peculado por 13.7 millones.

-Fraude, por las estrategias legales que emprendió a finales del sexenio de Peña Nieto para desbloquear 40 millones de euros depositados en Andorra.

La mayoría de estos procedimientos ya han sido cancelados, al menos en primera instancia.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

