Ordena Sheinbaum revisar a Polymarket por apuesta sobre dejar la Presidencia antes de 2030

/ 19 enero 2026
    Ordena Sheinbaum revisar a Polymarket por apuesta sobre dejar la Presidencia antes de 2030
    La Presidenta sostuvo que el tema de la apuesta no representa una preocupación para su gobierno, pero confirmó que se revisará su situación ante Gobernación /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Una apuesta en un mercado de predicción sobre su permanencia activó una revisión en el gobierno federal, en un contexto marcado por tensiones políticas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se investigará a la empresa Polymarket, luego de que la plataforma abrió una apuesta sobre su posible salida de la Presidencia de la República antes de concluir el mandato.

Sheinbaum señaló que el asunto será consultado con la Secretaría de Gobernación para revisar si se trata de una actividad regulada.

“Vamos a preguntarle a Gobernación, pero que le apuesten a septiembre del 2030, seguro van a sacar más. Es parte de la llamada de atención, pero no nos preocupa, pero de todas maneras vamos a ver si está regulado”, dijo.

En el mercado de Polymarket titulado sobre si Sheinbaum dejaría el cargo, las probabilidades se ubicaban en 2% para que ocurra antes del 31 de enero de 2026 y alrededor de 6% para que sea antes del 30 de junio de 2026, de acuerdo con los datos visibles en la plataforma.

El tema se vinculó en la conversación pública con acontecimientos recientes en el plano internacional. Entre ellos, un operativo en Caracas reportado por medios internacionales para capturar y trasladar a Nicolás Maduro a Estados Unidos, donde enfrentaría un proceso judicial.

También se mencionaron declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el 8 de enero habló de iniciar ataques “por tierra” contra cárteles y aludió a México en ese planteamiento.

En ese contexto, se reportó que Estados Unidos habría intensificado presiones para permitir participación de fuerzas estadounidenses en operaciones contra cárteles, y señaló que Sheinbaum reiteró su rechazo a cualquier intervención militar en territorio mexicano.

Sheinbaum sostuvo que el tema de la apuesta no representa una preocupación para su gobierno, pero confirmó que se revisará su situación ante Gobernación, en medio de un escenario de alta atención a la seguridad y la relación bilateral. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

